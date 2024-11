Domani Steffi Graf e Andre Agassi ai “Dialoghi sul talento” della Fondazione Crc

L’incontro approfondirà il valore dello sport come strumento di crescita, di scoperta dei propri talenti e di accettazione del proprio sé. In foto Agassi e Graf

Giovedì 7 novembre a partire dalle ore 9,30, presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo, Steffi Graf e Andre Agassi incontreranno migliaia di studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) della provincia di Cuneo e un foltissimo pubblico (i biglietti, disponibili online dal 23 ottobre, sono andati esauriti in pochissime ore) nel nuovo appuntamento del format “Dialoghi sul talento”.

La mattinata sarà condotta da Alberto Brandi, condirettore Sport di TgCom24, che dialogherà con i due ex campioni della racchetta. Agassi, per impegni personali sopraggiunti nelle ultime ore, è in procinto di ritornare negli Stati Uniti e si collegherà per l’occasione da remoto. L’incontro approfondirà il valore dello sport come strumento di crescita, di scoperta dei propri talenti e di accettazione del proprio sé.

L’appuntamento sarà arricchito dalle esperienze di Luca Paiardi, campione italiano di wheelchair tennis, e dei giovani talenti che partecipano ai progetti di I Tennis Foundation, l’associazione benefica italiana.

L’evento − realizzato in collaborazione con I Tennis Foundation, la Children for Tomorrow di Stefanie Graf e l’Andre Agassi Foundation for Education e con il supporto organizzativo di Collisioni − prosegue il ciclo di grandi incontri promossi dalla Fondazione CRC (Kerry Kennedy nel 2018, l’astronauta Paolo Nespoli nel 2019, il maestro Andrea Bocelli nel 2022 e l’allenatore Pep Guardiola nel 2023) con l’obiettivo di ispirare, attraverso l’incontro con personalità di caratura internazionale, le giovani generazioni della provincia di Cuneo.