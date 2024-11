Prosegue l'Alba Music Festival: sul palco della chiesa di San Giuseppe l'Accademia del Ricercare

Per il 10 novembre un grande e storico ensemble barocco con 12 musicisti, l’Accademia del Ricercare, ci condurrà in un viaggio agli albori del repertorio barocco tedesco, in cui si fondono atmosfere della scuola italiana, suggestioni dello stile francese ed echi dello splendido repertorio dell’Inghilterra elisabettiana. Verrà inoltre proposto Lo Specchio della Virtù musicale, curiosa composizione di Erasmus Widmann nella quale ogni movimento è indicato con un nome di donna, sottolineando l'intento descrittivo fatto di vivacità e brillantezza, di spunti bizzarri e quasi farseschi, esaltati da una strumentazione ricca e di grande suggestione.

Fin dalla sua fondazione, la direzione artistica dell’Accademia del Ricercare è affidata al maestro Pietro Busca. Nato a Torino nel 1947, dopo aver conseguito il diploma in tromba presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” sotto la guida del maestro G. Caruso, da subito inizia la sua collaborazione con diversi enti lirico-sinfonici quali l’Orchestra Nazionale Sinfonica della RAI, il Teatro Regio di Torino e il Teatro Alla Scala di Milano. Nel 1989 fonda l’Accademia del Ricercare, con cui nel 1990 si aggiudica il Primo premio assoluto al Concorso Internazionale Città di Stresa, il Primo premio assoluto al Concorso Internazionale “I Giovani e il Flauto Dolce” nelle prime due categorie di selezione. Con l’Accademia del Ricercare svolge un’intensa attività concertistica che, in oltre venticinque anni di attività, lo porterà ad esibirsi nelle più prestigiose stagioni musicali nazionali ed internazionali, riscuotendo in ogni occasione ottimi consensi di pubblico e di critica.