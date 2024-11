A Macra si inaugura lo "Spazio Young" con la mostra fotografica "I colori di Macra"

Domenica 10 novembre si terrà l'inaugurazione dello Spazio Young e della mostra fotografica “I colori di Macra” presso il Comune di Macra.

Lo Spazio Young è stato pensato come punto di aggregazione per i giovani. Il locale, infatti, ospita tutte le componenti necessarie per momenti di lavoro, studio e svago: postazioni per PC, attrezzature per proiezioni su schermo maxi, attrezzature ludiche per giochi in società (calcetto, ping pong, air hockey e tamtam).

L'evento inizierà alle ore 15:00 con il saluto delle Autorità e l'intervento degli Enti finanziatori. Proseguirà con il taglio del nastro. Alle 16:15 verranno premiate le fotografie vincitrici del concorso "I colori di Macra". Alcuni scatti selezionati faranno parte della mostra dedicata. La giornata si concluderà alle ore 17:30 con un rinfresco.

Lo Spazio Young è stato creato per dare ai giovani della media Valle Maira un locale al coperto ed uno all’aperto nei quali incontrarsi e socializzare, utilizzando, nel contempo, delle attrezzature per lo svago e il divertimento.

La sua realizzazione è stata possibile grazie al "Progetto Young: spazio giovani & ragazzi” finanziato a valere sul BANDO del GAL Tradizione Terre Occitane del PSR 2014-2020 - PLS 2014-2020 “Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative" Ambito tematico 3 - Operazione 7.4.1.

Il progetto è stato cofinanziato dalla Fondazione CRC all’interno del Bando “Attrazione Risorse”.