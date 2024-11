Alba illumina le sue torri per la campagna di sensibilizzazione al cancro al polmone

“Illumina novembre” è la campagna nazionale dell’Associazione di volontariato ALCASE di Boves lanciata in tutta Italia, e giunta alla decima edizione, per onorare chi ha combattuto, combatte e combatterà un cancro al polmone.

La città di Alba, il 16 novembre, aderirà all’iniziativa illuminando di luce bianca le torri di piazza Risorgimento in segno di vicinanza a chi combatte quotidianamente contro la malattia e unendosi a tutte le campagne internazionali su questo tema che si terranno nel mese di novembre.

ALCASE è stata fondata per aiutare la ricerca scientifica, per aumentare la preparazione professionale degli operatori sanitari, per migliorare la qualità dell’assistenza medica ed infermieristica, per sostenere le persone sofferenti e le loro famiglie e per promuovere la consapevolezza della gravità sociale della malattia.

"Go Blue” Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Alba illumina le torri il 20 novembre

Il prossimo 20 novembre si celebrerà il 35° anniversario dall’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il Comune di Alba ha aderito all’iniziativa “Go Blue”, lanciata da ANCI e dal Programma UNICEF Città amiche dei bambini e degli adolescenti, illuminando di blu le sue torri il 20 novembre, per ricordare in maniera simbolica l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti e richiamando l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sull’importanza di conoscere, diffondere e dare applicazione ai diritti sanciti dalla Convenzione ONU.