Cuneo, anche assessori e dipendenti comunali dicono "no" alla violenza di genere con gli origami del Laboratorio Donna

Sul portone d'entrata del palazzo comunale di Cuneo sono apparsi a partire dal tardo pomeriggio di oggi (giovedì 7 novembre) diversi origami di carta rossa, a forma di cuore. Si tratta della nuova iniziativa dell’assessorato Parità e Antidiscriminazioni, dalla Stracôni e di Laboratorio Donna atta a smuovere la cittadinanza nell'esprimere la contrarietà ai reati legati alla violenza di genere; emblematico il nome, in questo senso: “Esprimi il tuo NO alla violenza”.



[L'assessora Cristina Clerico]

L'iniziativa - parte del calendario di “8 marzo è tutto l’anno – 25 novembre” - ha visto oggi impegnati assessori e dipendenti comunali ma guarda all'intera cittadinanza. Tutti sono infatti incoraggiati a avvalersi del modello per la creazione dell'origami presente allo sportello unico del cittadino di via Santa Maria, nel pacco gara della Stracôni o a questo link. Le creazioni dovranno poi essere conferite - entro il 17 novembre prossimo - nei punti di raccolta allestiti per l’occasione e ubicati nel chiostro del museo civico, presso la cooperativa Emanuele, il CSV e il vescovado e, dall’8 al 10 novembre, presso il villaggio Stracôni e il Palazzetto dello Sport.

Gli origami verranno poi utilizzati per realizzare alcuni allestimenti.



[L'assessore Valter Fantino]