Granda Lavoro: tour in provincia con quattro tappe e due eventi in uno: dall’orientamento al "job speed date"

Quando si cerca un’occupazione, è importante conoscere le dinamiche del mercato del lavoro per orientarsi con maggiore sicurezza verso le proposte più idonee per sé e per le proprie competenze.

Per rispondere a questa esigenza, Granda Lavoro - agenzia per i servizi al lavoro della Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Cuneo - organizza anche quest’anno l’Open Day, che avrà luogo sul territorio provinciale nelle prossime settimane.

La 7ª edizione dell’evento si svolgerà in modalità itinerante, secondo un calendario di quattro incontri nelle altrettante sedi dell’agenzia presso le sedi Confcommercio di Cuneo in via Avogadro 32 (14 novembre), Savigliano in via Mabellini 2/1(21 novembre), Bra in piazza Giolitti 8, (28 novembre) e Alba in piazza San Paolo 3 (5 dicembre).

Il format sarà uguale in tutte le sedi e strutturato in due momenti.

Durante la mattinata avrà luogo l’incontro con il Centro per l’Impiego, per un approfondimento sull’andamento del mercato del lavoro e la sua contestualizzazione nel momento storico attuale. Saranno inoltre illustrate le caratteristiche del bando GOL* (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e le opportunità offerte per chi è in cerca di occupazione o di percorsi formativi per rafforzare le proprie competenze. È prevista l’attivazione di laboratori incentrati sulla ricerca attiva del lavoro, sull’impostazione dei colloqui, sulla stesura del curriculum vitae e su come valorizzare le proprie competenze trasversali (soft skills) nella presentazione a un potenziale datore di lavoro.

Tutte queste attività di affiancamento includono la presenza e l’intervento di esperti del settore e di personale qualificato.

Il pomeriggio sarà invece dedicato alla novità di questa edizione, vale a dire il Job Speed Date GOL, ovvero l’incontro tra le aziende che potranno tenere colloqui con le persone prese in carico su bando GOL: un confronto vis-à-vis tra aspiranti lavoratori e aziende in cerca di personale, ideato per favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro.

Il Programma GOL* (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), avviato nel 2022 nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR Italia, Missione 5, Componente 1). L’obiettivo del programma è l’attivazione di nuovi percorsi formativi utili all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Sei un candidato? Partecipare è semplice: è sufficiente iscriversi entro il mercoledì antecedente all’evento nella sede a te più vicina compilando il form al seguente link: https://forms.gle/KomqkWFqt67EJLsp9

«Con Granda Lavoro – afferma il presidente dell’Agenzia Luca Chiapella – il mondo Confcommercio provinciale offre un’occasione importante di incontro sia alle imprese, sia alle persone in cerca di occupazione. Il format è collaudato ed efficace, e crediamo che anche nella nuova formula itinerante possa intercettare le esigenze del territorio. Come sempre, anche attraverso i social media, l’Open Day raggiunge ed attrae un pubblico interessato, contattando in particolare i giovani».

«Le imprese apprezzano molto i servizi di Granda Lavoro e crediamo possano accogliere con positività la novità di quest’anno che consiste nell’incontrare direttamente i candidati – spiega il vice presidente di Granda Lavoro Silvia Anselmo – specie in un frangente nel quale è difficile reperire il personale per le posizioni aperte. Lo staff strutturato sulle quattro sedi territoriali assicura, grazie alla professionalità e alla competenza maturate nel settore, una profilazione puntuale ed accurata dei candidati, consentendo loro di proporsi nel modo migliore per ricoprire le mansioni disponibili».

Granda Lavoro può contare su una banca dati importante e differenziata capace di rispondere alle esigenze specifiche delle Aziende.

Dal 2014, anno di costituzione, l'Agenzia fornisce i seguenti servizi:

attivazione tirocini

ricerca e selezione personale

orientamento al lavoro

supporto alla stesura del curriculum

e tutte le attività afferenti alle politiche attive del lavoro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le Segreterie di Granda Lavoro

Alba - Tel. 0173 226611, segreteria.alba@grandalavoro.it

Bra - Tel. 0172 413030, segreteria.bra@grandalavoro.it

Cuneo - Tel. 0171 604165, segreteria.cuneo@grandalavoro.it

Savigliano - Tel. 0172 241280, segreteria.savigliano@grandalavoro.it

Sito internet: www.grandalavoro.it