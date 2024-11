Valdieri si prepara per la festa delle Leve

Valdieri:

Sabato 9 novembre, in occasione dei festeggiamenti di San Martino, Santo Patrono di Valdieri, si svolgerà la Festa delle Leve del 4 e del 9.

Primo appuntamento alle ore 17 per i ragazzi del 2006 ai quali, nella Sala Consiliare, verrà consegnata dall’Amministrazione Comunale una Copia della Costituzione Italiana.

Il Sindaco, in accordo con tutta l’Amministrazione Comunale, da anni ha intrapreso la scelta di consegnare ai ragazzi valdieresi una copia del documento istituzionale racchiude tutti i valori e i diritti fondamentali della nostra società nazionale, per accompagnarli e guidarli nelle scelte civiche ed etiche che, dal compimento dei 18 anni, dovranno intraprendere nel loro ingresso attivo tra i cittadini italiani.

A seguire, alle ore 18 Santa Messa, Processione con la statua di San Martino e sfilata delle leve.

I festeggiamenti proseguiranno con la Cena delle Leve presso il Ristorante Ruota Due di Andonno.

Domenica 10, in occasione della “camminata sportiva benefica” che si svolge ogni anno dal 1979, Emanuele Lovera, presidente della Valle Gesso Sport, molto attivo nelle organizzazioni sportive, e con particolare riguardo al coinvolgimento giovanile, ha consentito, a chi lo desideri, di partecipare con La Valle Gesso Sport alla STRACÔNI.

Si potrà acquistare, al costo di 5 €, una pettorina per partecipare alla manifestazione.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso ORATORIO PARROCCHIALE DON ALBERTO, BAR SPORT – VALDIERI BATEUR S.ANNA DI VALDIERI e dal Presidente della Valle Gesso Sport Lovera Emanuele.

La partenza è prevista alle ore 9,30 da Piazza Galimberti a Cuneo.

Seguirà pranzo al Real Park di Entracque, al termine della competizione, con previsione di una simpatica e divertente lotteria, il cui ricavato sarà devoluto all’acquisto di materiale sportivo per le attività e la promozione dei giovani atleti della Valle