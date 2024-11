A Ecomondo Rimini anche la cuneese Saced, specialisti nella gestione dei rifiuti e nella produzione di energia [VIDEO]

Da oltre quarant’anni la Saced di Cuneo opera nel settore dell’ecologia. Un impegno che anche quest’anno ha visto l’azienda di via Castelletto Stura portare a Ecomondo Rimini le soluzioni che propone negli ambiti della produzione e gestione dell’energia, e dello smaltimento dei rifiuti, "basi da cui partire per costruire un futuro fondato sullo sviluppo sostenibile".

"Il percorso sarà continuare quello che abbiamo costruito sino a oggi – spiega l’amministratore delegato Gianluca Castellino dallo spazio aziendale presente alla rassegna, la cui 27ª edizione proseguirà sino a domani, 8 novembre –. Per noi il mercato estero è particolarmente importante come fornitore, e lo sarà sempre di più in quanto l’Italia non è ben fornita di impianti per lo smaltimento finale".

"Continueremo a incrementare questo settore e a investirvi – prosegue –, tanto che una parte degli investimenti che stiamo facendo è dedicata proprio alla preparazione dei rifiuti per l’esportazione".

GUARDA IL VIDEO

Per saperne di più https://www.saced.net/