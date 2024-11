"Architettura ed affreschi a lume di candela", visita alla Confraternita dei Battuti Bianchi - ex chiesa di San Giovanni di Vicoforte

L'associazione culturale Vicoforte Arte e Storia inaugura il nuovo calendario 2024/2025 delle visite guidate con il nuovo progetto 'Architettura ed affreschi a lume di candela', dove si scopriranno architettura e gli affreschi attraverso la visione mediata della luce delle candele nell'intento di far rivivere l'esperienza del periodo di realizzazione dell'opera. Il primo appuntamento organizzato in collaborazione con il comune di Vicoforte è la visita alla Confraternita dei Battuti Bianchi - ex chiesa di San Giovanni di Vicoforte, che si terrà giovedì 14 novembre alle ore 17.30.

La partecipazione è gratuita, è necessario prenotare in quanto I posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 338 9516290.