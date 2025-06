A Borgo San Dalmazzo si festeggia il quartiere "Gesù Lavoratore”

Ricorre quest’anno la 41° edizione della festa del quartiere di “Gesù Lavoratore” la manifestazione che l’associazione “GRUPPO AMICI BORGO NUOVO” organizza per tutta la comunità borgarina ma non solo!

Il programma della manifestazione 2025 prevede diverse iniziative che toccano i temi della solidarietà, dello sport, della buona cucina e della musica da ballo. E quest’anno propone qualche novità...

Si inizia il venerdì mattina 6 giugno rinnovando l’iniziativa di carattere sociale e solidale con l’organizzazione della marcia dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria dell’istituto comprensivo S. Grandis di Borgo S. Dalmazzo “DIAMOCI UNA MANO CORRENDO FORTE E PIANO”: oltre 600 bambini che dai propri plessi raggiungeranno la piazza della meridiana creando uno spettacolo multicolore di festa e di allegria.

Nel pomeriggio si svolgerà nel campetto dell’oratorio parrocchiale la 2° edizione del torneo “FOOTBALL & VOLLEYBALL CUP” dedicato ai bambini della scuola primaria di Borgo San Dalmazzo.

Il venerdì sera anche quest’anno sarà la serata gourmet con “LA CENA A BASE DI PESCE” in compagnia dell’orchestra “Daniela Busso e gli scacciapensieri”, info e prenotazioni al 347 4968599.

Sabato 7 giugno per tutta la giornata nelle vie del quartiere si svolgerà il mercato del Consorzio degli Ambulanti di Forte dei Marmi che proporrà sulle proprie bancarelle i migliori prodotti del made in Italy. Nella pausa pranzo espositori e visitatori saranno graditi ospiti della cucina del Gruppo Amici in piazza della meridiana.

La serata del sabato è dedicata alla “CENA SOTTO LE STELLE” con la porchetta di Tarcisio e in compagnia dell’orchestra “GIULIANO e i BARONI”, info e prenotazioni al 347 4968599.

Domenica 8 giugno è la giornata della comunità. La Santa Messa sarà celebrata nella vicina Parrocchia di Gesù Lavoratore, a seguire dalle ore 13 il pranzo della tradizione sotto il tendone come sempre organizzato dalla cucina del gruppo amici, info e prenotazioni al 347 4968599.

Durante la giornata ci faranno compagnia gli amici del 500 Club Italia: gli appassionati proprietari della piccola icona automobilistica nazionale esporranno le proprie vetture in piazza per farle ammirare a tutti i partecipanti della manifestazione, info e prenotazioni al 334 9368866 (Claudio).

Il pomeriggio sarà allietato dalla musica di “Lino&Ichy’s duets”; saranno nostri ospiti il Mago Trinchetto e i giochi gonfiabili.

Domenica sera “PIZZA IN PIAZZA” in collaborazione con Pizza Aurora di Boves.

Lunedì 9 giugno è la serata dello sport con la corsa podistica non agonistica “QUATTRO PASSI ALL’OMBRA DEL CAMPANILE” organizzata in collaborazione con AVIS e FIDAL, seguita dalla spaghettata con gli atleti partecipanti e non solo…