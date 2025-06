Tre giorni di incontri, esplorazioni, convivialità e visioni condivise: dal 27 al 29 giugno, la Valle Grana ospita (S)Veglia!, un evento residenziale pensato per i giovani tra i 18 e i 40 anni, residenti o aspiranti abitanti della montagna. Un’occasione unica per connettersi, riflettere insieme su nuove forme di abitare e lavorare in valle e dare voce a un desiderio sempre più diffuso: restare, tornare o scegliere consapevolmente la montagna.



Il progetto è organizzato da NATworking associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'associazione culturale La Cevitou, l'organizzazione di volontariato Andirivieni Cohousing e il Comune di Monterosso Grana, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRC.

Per conoscere meglio l'iniziativa, collegati al sito dedicato !



Se intendi partecipare o vuoi semplicemente darci un feedback sulla tua esperienza in montagna, compila il form , è un aiuto importante per individuare insieme nuovi temi di riflessione sulla Valle!