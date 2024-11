Volley A2M. A Cuneo arriva l'Aci Castello dell'ex Placì. Giulio Pinali: "Coglieremo i frutti del lavoro a fine campionato" [VIDEO]

Anticipo di lusso domani sera, venerdì 8 novembre, per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata in casa contro quella che, secondo la gran parte degli addetti ai lavori, è una se non "la" favorita numero uno per il passaggio di categoria alla fine del campionato: Cosedil Aci Castello. Il fischio d'inizio dell'anticipo della settima giornata è alle ore 20, al palasport di San Rocco Castagnaretta.

A presentare il big match è Giulio Pinali, che il pubblico cuneese freme per vedere in campo. Contro i siciliani non ci sarà ancora, ma il recupero continua: "Sto bene - dice -. Sto facendo sia un lavoro individuale che con la squadra, fisicamente e con la palla". Con quale percentuale di recupero Giulio non vuole sbilanciarsi: "Non c'è, mi sento abbastanza pronto ma ci sono delle tempistiche da rispettare per non andare a creare delle situazioni in cui ci possano essere delle recidive. Devo seguire un protocollo".

Nonostante l'assenza dell'opposto titolare la squadra nelle prime sei giornate ha compiuto un mezzo miracolo sportiv, andando sempre a punti. "Sì, tutti ci stiamo impegnando tanto, c'è tanto entusiasmo e nonostante le difficoltà stanno tutti spingendo, andando al massimo. Con qualche alto e basso, ma in questa parte di campionato anche le squadre più importanti, che dovevano vincere tutto, stanno avendo delle situazioni di difficoltà. Siamo tranquilli".

Un gruppo che sta maturando, gioendo per le vittorie ma anche facendo tesoro delle batoste prese, come quella contro Reggio Emilia: "Il nostro è un gruppo che sta cambiando in positivo. Dovremo tenere questo entusiasmo anche più avanti, per continuare ad affrontare le difficoltà come le stiamo affrontando ora. Siamo un gruppo unito e alla lunga, verso fine campionato, raccoglieremo molti frutti del lavoro che stiamo facendo".

Domani sera arriva Aci Castello, allenata da un tecnico esperto e preparato che a Cuneo ha lasciato un ricordo indelebile. Indimenticabili gli anni trascorsi da Camillo Placì sulla panchina piemontese, accanto a Silvano Prandi. "Sarà sicuramente una partita difficile - conclude Pinali - Loro sono una grande squadra, ma abbiamo tanta voglia di giocare e metteremo tanta grinta in campo. La differenza la farà chi riuscirà a fare le cose un po' meglio".

Alla vigilia del settimo turno la classifica è cortissima: tra la prima della classe (Ravenna, 15) e la settima piazza (Prata di Pordenone, 11), ultima utile per l'accesso ai playoff, ci sono solo 4 punti. Cuneo è terza a quota 12: un inizio di campionato più scoppiettante non si poteva chiedere.