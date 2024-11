A Piasco l'incontro sul ruolo della comunità nel supporto alle donne vittime di violenza

In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne istituita il 25 novembre, il Comune di Piasco, in collaborazione con l'Associazione Mai + Sole, aderisce alla campagna e propone un incontro in data 19 novembre ore 20.45 presso la Sala Polivalente Dott. Serra a Piasco per una riflessione collettiva su cosa si possa fare a livello di comunità per contrastare il fenomeno e dare supporto alle vittime.

Interverranno la Dott.ssa Petra Senesi, Psicoterapeuta ed il Maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Costigliole Saluzzo e ci sarà la testimonianza di una donna vittima di violenza.

L'ingresso sarà gratuito e l'Amministrazione invita tutta la popolazione a partecipare. Occorre lavorare tutti insieme ad un cambiamento culturare che richiede un impegno costante, dalla scuola alla famiglia, dal lavoro alla progettualità sociale. Un traguardo non facile, ma raggiungibile con il concorso di tutti.