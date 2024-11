Visita la Bassa Slesia

Nel corso dei secoli, in Bassa Slesia si sono intrecciate le culture di almeno tre nazioni - polacca, ceca e tedesca - che hanno insieme plasmato una storia straordinariamente tumultuosa e drammatica della regione. La Bassa Slesia può competere con le regioni più interessanti del mondo per la sua ricchezza. Soprattutto nelle vaste aree montane dei Sudeti della Bassa Slesia si possono scoprire veri tesori sia del patrimonio culturale che naturale.

Ci sono ancora molte tracce di storia conservate nella Bassa Slesia. Si può scoprire di più facendo un viaggio lungo le numerose fortezze, castelli e palazzi (in Bassa Slesia ce ne sono più di 100 - è la più alta concentrazione di castelli in Polonia) o attraversando i corridoi delle vecchie miniere a Wałbrzych, Kletno e Złoty Stok, così come gli oggetti militari misteriosi e ancora non completamente esplorati a Walim o Głuszyca (Città Sotterranea di Osówka). Vale la pena cercare pace e riposo principalmente nel sud del voivodato, nelle famose località termali e nelle località di montagna.

Visitando i siti del Percorso Europeo dei Castelli e dei Palazzi (szlakzamkowipalacow.eu), è possibile scoprire non solo le affascinanti storie della loro creazione e le interessanti vicende dei loro proprietari, ma anche approfittare di un'ampia offerta di hotel e ristoranti. Questo è uno dei sentieri tematici più affascinanti della Polonia, che si estende non solo fino all'estremità sud-ovest del paese, ma anche lungo il confine tra la Polonia e la Repubblica Ceca. Viaggiare lungo un percorso prestabilito offre esperienze visive straordinarie anche durante gli spostamenti tra i vari castelli e palazzi, tra cui i bellissimi castelli di Książ, Czocha, Grodno, Grodziec e Bolków, oltre ai palazzi e alle sontuose residenze di Łomnica, Staniszów, Pakoszów, Kamieniec Ząbkowicki e molti altri.

Sulle tracce di misteriosi sotterranei

Le attrazioni terrestri della Bassa Slesia non sono tutto ciò con cui la regione può affascinare i turisti che la visitano. Fortezze sotterranee, castelli e complessi militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale stanno diventando sempre più frequenti lungo le rotte turistiche popolari e molto visitate. Ed è giusto che sia così, perché abbiamo qualcosa di cui essere orgogliosi! Sulla rotta sotterranea (szlakpodziemi.pl) vale la pena visitare numerose vecchie miniere - a Wałbrzych, Kletno, Krobica e Złoty Stok. Le speciali rotte sotterranee includono anche due fortezze prussiane - a Srebrna Góra e a Kłodzko. In quest'ultima si trova anche una “città sotterranea” completamente unica creata sotto il centro storico della città attraverso una rete di tunnel e antiche cantine mercantili.

Scopri i sapori della Bassa Slesia

Aggiungi anche la tradizionale cucina della Bassa Slesia all'elenco delle attrazioni più importanti della regione. In questo vero crogiolo culturale che è stata la Bassa Slesia nel corso dei secoli, si è sviluppata una tradizione culinaria del tutto unica, che unisce influenze polacche, ceche, tedesche, ebraiche e di confine. Ognuno troverà qualcosa di suo gradimento qui - dai piatti raffinati nei ristoranti dei castelli e dei palazzi a Książ, Łomnica, Staniszów, Pakoszów e Kamieniec, ai famosi trote di Kłodzko e ai formaggi fritti dal Paradiso delle Trote, alle specialità dolciarie della fattoria Gotwaldówka, fino alle birre dei birrifici locali e ai vini delle rinomate cantine della Bassa Slesia. E si potrebbe continuare a elencarli a lungo, perché ci sono più di 60 punti lungo il percorso e sulla mappa culinaria (smakidolnegoslaska.pl).

Per gli amanti dell'alcol locale, proponiamo il Sentiero della Birra e del Vino della Bassa Slesia, grazie al quale non solo potrete assaggiare i frutti del lavoro delle cantine locali, ma anche conoscere la cultura della birra e del vino e incontrare le persone che creano questi luoghi straordinariamente interessanti.

Ricreazione attiva nella Bassa Slesia

Andare in bicicletta, sciare, andare a cavallo, andare in kayak o fare escursioni: indipendentemente da come ti piace trascorrere il tuo tempo libero, se sei interessato alle attività ricreative, la Bassa Slesia ha molte opportunità per te. Cosa possiamo consigliare? Gite in bicicletta intorno alla pittoresca valle di Barycz e sui percorsi montani dei sistemi MTB Sudety e Singletrack Glacensis (assicuratevi di controllare il sito web dolnyslaskrowerem.pl e l'applicazione mobile Dolny Śląsk Rowerem per dispositivi Android e iOS). Piste da sci sui Monti Jizera, sui Monti Karkonosze e sul massiccio dello Śnieżnik, soprattutto a Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba e Jakuszyce, Karpacz, Zieleniec e Czarna Góra. Sentieri turistici in tutti i Sudeti, dove vale la pena visitare, ad esempio, i Monti Tavola con i labirinti rocciosi unici o i Monti vulcanici Kaczawskie, noti soprattutto per i loro laghi colorati a Rudawy Janowickie.

Località termali della Bassa Slesia

Località come Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój, Cieplice Śląskie-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Jedlina-Zdrój o Długopole-Zdrój hanno una tradizione secolare nell'utilizzo delle acque minerali a scopo terapeutico, come dimostrano ogni anno i numerosi curisti che le visitano. Ma non solo le acque possono incoraggiare a visitare le località termali dei Sudeti - un microclima favorevole, il contatto con la natura e numerose attrazioni nelle vicinanze sono la ricetta universale per una vacanza perfetta.

Siti UNESCO in Bassa Slesia

La Polonia può vantare un totale di 16 siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, di cui 3 si trovano in Bassa Slesia. La Sala del Centenario con cupola progettata da Max Berg non è solo una perla dell'architettura modernista, ma anche uno degli edifici più caratteristici e interessanti della città. Due altri siti della lista UNESCO sono le chiese evangeliche a Świdnica e Jawor, costruite in virtù della pace di Vestfalia nel 1648. La particolarità delle cosiddette Chiese della Pace risiede nel fatto che per la loro costruzione sono stati utilizzati esclusivamente materiali non durevoli (legno, argilla, sabbia e paglia). I ricchi interni decorati e ben conservati sono uno dei migliori esempi di architettura sacra barocca.

Come arrivare in Bassa Slesia?

Grazie alla sua estesa rete di comunicazione, è molto facile raggiungere Breslavia - la capitale della voivodato e un centro economico-culturale in rapida crescita.

Dall'estero in Bassa Slesia si può facilmente raggiungere dalla Germania: da Lipsia e Dresda tramite l'autostrada A4, da Berlino e Cottbus tramite l'autostrada n. 15 e dalla Repubblica Ceca tramite l'autostrada n. 10 (da Praga a Turnov e poi attraverso Szklarska Poręba o Kamienna Góra). In Bassa Slesia conducono le strade internazionali E67 dalla Finlandia attraverso l'Estonia, la Lettonia e la Lituania fino alla Repubblica Ceca, e l'E65 dalla Svezia alla Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Croazia e Grecia. Invece, la regione stessa è attraversata da una fitta rete di trasporti: numerose autostrade (S3, S5, S8) e strade nazionali di transito.

Aeroporto di Breslavia

L'aeroporto è situato nella capitale della regione. L'aeroporto di Breslavia offre regolarmente collegamenti verso diverse città in tutta Europa e stagionalmente anche al di fuori del continente europeo. Attualmente è il quarto aeroporto in Polonia per numero di passeggeri gestiti, servito regolarmente da 10 compagnie aeree e durante la stagione estiva anche da diverse rotte charter. Diversi voli settimanali collegano le principali capitali europee, come Londra, Oslo, Parigi, Roma, Bruxelles, e città di rilevanza metropolitana e turistica, come Zurigo, Milano, Francoforte, Bristol e Porto. Informazioni sulla rete di collegamenti attuale sono disponibili sul sito airport.wroclaw.pl.

All'aeroporto, situato a circa 10 km a ovest del centro città, è possibile arrivare in auto, in autobus urbano o in taxi. Nella sala arrivi si trovano anche gli uffici di diverse compagnie di autonoleggio, tra cui Europcar. Dall'aeroporto partono autobus urbani e il tempo di viaggio per il centro è di circa 30-50 minuti.

Viaggio in treno o in autobus.

Il voivodato della Bassa Slesia ha comode e dirette connessioni ferroviarie con tutte le principali città della Polonia e una rete di collegamenti ben integrata con la Repubblica Ceca e la Germania. Un'ampia gamma di collegamenti ferroviari locali è fornita dalle Ferrovie della Bassa Slesia, facilitando il raggiungimento anche delle zone più remote della regione. L'offerta del vettore si amplia costantemente, raggiungendo altre importanti località turistiche come Świeradów-Zdrój o Zagórze Śląskie. (kolejedolnoslaskie.pl). Vale anche la pena aggiungere che la stazione principale rinnovata di Breslavia è un comodo nodo di trasferimento grazie alla vicinanza della stazione degli autobus, che offre collegamenti regolari da tutta Europa. Si può arrivare qui da Vienna, Budapest, Basilea o Colonia, e anche iniziare un viaggio nella pittoresca zona circostante. Inoltre, la maggior parte delle città capoluogo della Bassa Slesia ha collegamenti autobus nazionali e regionali che facilitano il raggiungimento delle località più piccole.

Scopri di più su: dolnyslask.travel