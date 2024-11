Ceva: un successo la tradizionale Festa di San Carlo

Si è celebrata Lunedi 4 novembre alle ore 16 presso l'omonima chiesina in piazza Piantabella a Ceva la tradizionale Festa di San Carlo. L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra città di Ceva, la parrocchia della Maria Vergine Assunta, gli amici di San Carlo rappresentati come di consueto da Ezio Calvo.



Alla conclusione della Messa officiata dal Parroco Don Franco Bernelli, i numerosi partecipanti come sorpresa hanno trovato le caldarroste come da tradizione. Al termine della manifestazione il saluto con arrivederci al prossimo evento.