Cuneo, alla Casa del Quartiere l'incontro con le avvocatesse Del Grosso e Marabotto

Il Comitato di Quartiere Donatello di Cuneo ha organizzato un incontro con le avvocatesse Annamaria Del Grosso e Luisa Marabotto presso la Casa del Quartiere in via Rostagni, venerdì 15 novembre alle ore 21. Si parlerà di come comportarsi in caso di avvenimenti che hanno risvolti penalistici o amministrativi. Moderatore sarà Gianlorenzo Viarengo.

L'evento è stato preparato per favorire l'opera dei Comitati di Frazione e Quartiere quando si devono affrontare problemi amministrativi con il Comune e quando si presentano episodi che destano allarme presso la cittadinanza.