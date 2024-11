Tempo di Stracôni: anche Coldiretti Cuneo e le sue imprenditrici agricole in prima linea contro la violenza sulle donne

Le Donne Coldiretti della Provincia di Cuneo portano il loro impegno sociale e civile alla 41esima Stracôni, la storica camminata non competitiva di Cuneo, in programma domenica 10 novembre. Il movimento Donne della Coldiretti cuneese partecipa al gruppo di lavoro “Laboratorio Donna” promosso dall’Assessorato Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo per l’organizzazione delle iniziative “8 marzo è tutto l’anno”, diffuse nell’arco dell’anno per educare la cittadinanza alla cultura delle pari opportunità e del rispetto.

Nel fitto calendario di appuntamenti “8 marzo è tutto l’anno” si inserisce anche la camminata non competitiva della Stracôni: i partecipanti alla 8,2 chilometri, che partirà domenica alle 9.30 da piazza Galimberti, potranno aderire alla campagna di sensibilizzazione a fianco della Rete antiviolenza Cuneo e delle Associazioni del territorio, tra cui Donne Coldiretti, indossando qualcosa di rosso, colore simbolo del contrasto alla violenza di genere. In più, ciascuno riceverà un origami a forma di cuore da costruire e consegnare nei punti di raccolta sparsi per la città: l’obiettivo è riempire Cuneo di 20.000 origami che rimarranno esposti fino all’8 marzo, come messaggio permanente e visibile di un impegno comune.

“Anche noi imprenditrici agricole parteciperemo alla Stracôni con un tocco distintivo: uno scaldacollo rosso, marchiato Donne Coldiretti e ‘8 marzo è tutto l’anno’. Vogliamo così esprimere il nostro impegno verso un tema che ci sta molto a cuore, per dire a gran voce ‘no’ ad ogni forma di violenza sulle donne e per combattere gli stereotipi di genere” commenta Monia Rullo, Responsabile provinciale Donne Coldiretti.

“Le nostre imprenditrici, protagoniste attive in agricoltura con 4.500 imprese che portano avanti innovazione, sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali, sono anche cittadine attente e sensibili alle battaglie di civiltà, in prima linea sui temi delle pari opportunità e della lotta alla violenza” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.