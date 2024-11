5E Metalmeccanica dell’ITIS di Cuneo: una serata per ritrovarsi 50 anni dopo

Ieri sera, venerdì 8 novembre, la 5E Metalmeccanica dell’ITIS di Cuneo, classe 1974, si è riunita al ristorante Torinese di San Benigno per festeggiare i 50 anni dall’ultimo anno di scuola insieme.

L’atmosfera era quella dei vecchi tempi, arricchita dai volti amici e dai racconti di una vita trascorsa. Tra una risata e un brindisi, sedersi ancora una volta insieme è stato un momento che ha riportato indietro tutti nel tempo.

Ognuno ha portato con sé i ricordi di quei giorni, quando il futuro era ancora tutto da costruire. Ma c’è stato anche spazio per un pensiero sentito rivolto a chi non è più con noi: Elio, Ilario, Ernesto e Daniele. Ricordarli ha portato un po’ di malinconia, ma anche la gratitudine per aver condiviso quei momenti con loro.

Per gli amici della 5E, la pensione è arrivata e, con essa, la libertà di dedicarsi a ciò che si ama senza più pressioni o doveri. “Ora possiamo essere noi stessi, senza rendere conto a nessuno,” ha detto uno dei presenti. Questa fase della vita non è fatta solo di successi da esibire ma di tempo da condividere con chi si sceglie e di progetti che aspettano ancora di uscire dal cassetto.

Con un brindisi alla vita e al futuro, i compagni della 5E Metalmeccanica hanno concluso la serata con un pensiero speciale: “Godiamoci la vita fino all’ultima goccia e che siano felici i nostri giorni che verranno”.

Un augurio che, ieri come oggi, sembra il miglior modo per affrontare tutto ciò che verrà.