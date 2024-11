Più di 20 mila partecipanti, il rosso contro la violenza sulle donne e il cielo azzurro: successo per la Stracôni 2024

Un bellissimo sole e il cielo azzurro hanno segnato l'edizione 2024 della Stracôni, la storica camminata non competitiva che si tiene ogni anno a Cuneo, la seconda domenica di novembre.

Nuovo record di iscrizioni e, soprattutto, tanto rosso, perché questa edizione si è posta l'obiettivo di sensibilizzare e di mostrare in modo evidente, chiedendo ai partecipanti di indossare un capo rosso, il no alla violenza contro le donne.ù

Partenza alle 9.30 con il conto alla rovescia. Una fiumana di 20 mila persone, da piazza Galimberti, ha percorso gli 8,2 chilometri del percorso che, lungo corso Nizza, si è poi diretta verso il viale degli Angeli per scendere al Parco Fluviale e risalire verso il centro cittadino da via Roma.

In piazza Galimberti, cuore della città e della manifestazione, il Villaggio della Straconi, che sarà aperto fino alle 12.30 e poi, nel pomeriggio di oggi, dalle 15 alle 18. Ecco tutte le proposte:

Villaggio di Proposte: l’eccellenza in vetrina e Isola del Volontariato

Il Villaggio di Proposte, aperto in una tensostruttura riscaldata di 700 m², è il centro nevralgico della manifestazione, dove si possono ammirare le eccellenze industriali, artigianali e commerciali della Granda. All’interno del Villaggio di Proposte anche l’Isola del Volontariato, realizzato in collaborazione con la Banca di Caraglio e il Centro Servizi Volontariato di Cuneo.





Villaggio Salute

Il Villaggio Salute è il format avviato con successo lo scorso anno in collaborazione con Lilium Spazio Medico. È un’esperienza formativa e interattiva che vuole stimolare nuova consapevolezza sull’importanza della prevenzione attiva: uno stile di vita attento al raggiungimento e mantenimento di un buono stato di salute psicofisica, attraverso piccole attenzioni quotidiane in cui vengono presentati eventi e proposte attività legate al benessere psicofisico dedicate a chi ha a cuore il proprio benessere e la salute di tutta la famiglia.

Domenica 10 Novembre dalle 14 alle 18

Astral Room

L’Astral Room è la novità 2024! Il tour virtuale Stracôni farà vivere la città in un modo del tutto nuovo. Questa innovativa esperienza di gioco virtuale permetterà di immergersi in una nuova Cuneo tutta da scoprire. Diventare protagonisti di questa avventura è molto semplice: basta indossare il visore e lasciarsi immergere in un viaggio interattivo dove ogni scelta contribuirà a “Trasformare il Futuro con Noi”.

Domenica 10 Novembre dalle 8 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.