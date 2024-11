Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana: iscrizioni aperte a Mondovì

In tutto il territorio nazionale è in corso la Campagna 2025 per il Reclutamento Allieve della Scuola del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.

Le iscrizioni sono aperte anche presso l’ispettorato delle infermiere volontarie del Comitato della Croce di Mondovì, sino al 30 novembre 2024.



Per accedervi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 55 anni e diploma di scuola media superiore.



Il corso, di durata biennale, ha lo scopo di preparare operatori sanitari in ambito CRI e Forze Armate con conoscenze scientifiche e tecniche attuali, necessarie a svolgere le funzioni connesse con l’assistenza infermieristica generale, con una particolare formazione nell’ambito dell’emergenza.



Le “Crocerossine”, ausiliarie delle Forze Armate, oltre ad assicurare assistenza infermieristica nelle missioni umanitarie e di pace intraprese a livello nazionale ed internazionale assolvono i propri compiti istituzionali nell’ambito delle attività e funzioni della Croce Rossa, partecipando ai soccorsi in caso di calamità naturali ed altri eventi di emergenza, alle iniziative di educazione sanitaria, assistenza e prevenzione indirizzate alla popolazione, oltre che alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dei principi del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.



Per informazioni circa le modalità di iscrizione alla scuola inviare una mail al seguente indirizzo isp.mondovi@iv.cri.it