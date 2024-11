Volley A2/F: la Bam Mondovì lotta e strappa un set al Messina, ma non basta; Puma sconfitto per 1-3

Segnali di risveglio per la Bam Mondovì, nonostante la sconfitta. Contro la corazzata dell'Akademia Sant'Anna Messina, le pumine hanno lottato e fatto vedere un gioco più grintoso rispetto le precedenti uscite. Alla fine, però, ad aggiudicarsi la vittoria per 1-3 sono state le ragazze di coach Bonafede, trascinate dai 22 punti di Binto Diop e dalle ottime prestazioni di Rossella Olivotto e Dalila Modestino.

Le pumine hanno commesso meno errori al servizio e mostrato maggiore solidità in difesa e in attacco. Qualità che se si fossero viste nei match precedenti probabilmente oggi la Bam non sarebbe ancora ferma a 0 punti in classifica. Tra le migliori in campo per le pumine da segnalare la centrale Greta Catania (10) e la schiacciatrice Teresa Bosso (13).

PRIMO SET: Olivotto mette a segno il primo punto del match. Doppio ace di Chiara Mason e Messina subito sullo 0-4. Le pumine reagiscono e conquistano un break, 3-6. Ace per Aurora Rossetto e sul 4-10 coach Claudio Basso chiama il time-out. Binto Diop penetra la difesa monregalese e l'Akademia prende le distanze sul 5-13. Le siciliane continuano a dettare legge in campo e la distanza cresce sull'8-17. Ace per Greta Catania e un punto rosicchiato per la Bam Mondovì, 12-19. Scatto d'orgoglio delle pumine, che conquistano un altro break e si portano a cinque lunghezze dal Messina sul 16-21. Aurora Rossetto piazza un ace per il 18-24. Due punti conquistati ancora dalle pumine. L'errore al servizio di Lara Berger chiude il primo set sul 20-25.

SECONDO SET: Messina avanti 0-2. Fast vincente di Greta Catania e risultato che torna in parità sul 3-3. Le pumine mettono in difficoltà la ricezione del Messina e la Bam va a condurre sul 6-4. Viscioni a segno e Puma sul 10-7. Le siciliane accorciano le distanze. Splendido muro di Viscioni e Bam sul 15-12. Ancora un punto per le padrone di casa e coach Bonafede chiama il time-out. Pumine in campo con un piglio diverso e il vantaggio sale a +5. Ancora un time-out per le siciliane sul 19-12. Il Messina recupera un break e si avvicina alle avversarie sul 22-16. Time-out chiesto da coach Basso. Ace di Giulia Carraro. Mani-out di Lara Berger e quattro set-ball per Mondovì. Il Messina non molla e annulla le prime due chances. Muro di Babatunde. Al termine di un'azione spettacolare arriva il muro vincente di Greta Catania, che fissa il punteggio sul 25-23.

TERZO SET: la formazione siciliana si porta subito sull'1-5. Time-out chiesto da coach Basso. Si rientra in campo e Rossella Olivotto piazza un ace. Qualche errore di troppo da parte delle monregalesi e l'Akademia va in fuga sul 2-10. L'allenatore Claudio Basso si gioca il secondo time-out a disposizione. Doppio ace per Binto Diop, ma ricezione del Puma assolutamente da rivedere. Sul punteggio di 2-13 entrano in campo Manig e Marengo. Il Messina continua a spingere e si porta sul 6-19. Ace per Bibiana Guzin. Sull'8-24 sono addirittura sedici i set-ball per le ospiti. Le pumine annullano le prime tre chances, ma alla quarta l'Akademia chiude con Diop un set dominato sull'11-25.

QUARTO SET: le pumine pasticciano in attacco e il Messina si porta sull'1-2. Si lotta punto su punto, 6-6. Break per la formazione ospite, che va a condurre 6-8. Il vantaggio delle siciliane sale a+4. Break per le pumine, 11-12. Time-out chiesto da coach Bonafede. Si rientra in campo e la Bam trova il punto della parità. Il Messina torna a spingere e si porta sul 15-18. Time-out chiesto da coach Basso sul 17-21. Sul 19-24 arrivano cinque match-ball per il Messina. Al secondo tentativo arriva l'errore al servizio di Teresa Bosso, che fissa il punteggio sul 20-25.