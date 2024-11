Prima “Festa della fratellanza alpina”: un abbraccio tra amici delle penne nere

La sezione Ana “Monviso” di Saluzzo, ha programmato quest’anno per la prima volta la Festa della Fratellanza Alpina, proposta e fortemente voluta dal presidente Enzo Desco, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre.

La manifestazione nasce per riunire tutti i 44 gruppi facenti parte la Sezione di Saluzzo con i loro 3.200 iscritti.

Il territorio su cui si sviluppa la Sezione, oltre al territorio della città di Saluzzo, è vasto e diversificato, va dalla Valle Po, Bronda, Infernotto, alla Valle Varaita, alla pianura saluzzese fino ad arrivare a Racconigi e Caramagna Piemonte.

Questa iniziativa si prefigge di raccogliere oltre agli alpini, gli amici degli alpini, gli aggregati, anche i famigliari, i simpatizzanti e tutta la popolazione del territorio interessata all’attività dell’Associazione così da trascorrere alcuni momenti di condivisione sulle prospettive presenti e future della vita associativa del nostro consesso.

“Un aspetto importante – afferma Enzo Desco - è quello di non dimenticare le ‘madrine’ dei gruppi e della Sezione che collaborano alle attività locali dell’Ana, a loro sarà dedicato un momento speciale la domenica mattina.

IL PROGRAMMA DI SABATO 23 E DOMENICA 24 NOVEMBRE

Sabato 23 al pomeriggio alle 15,30 presso al monumento all’alpino in Corso Beato Giovenale Ancina ci sarà un momento ufficiale dove avverrà l’alza bandiera e l’onore ai caduti, ribadendo il nostro amore per la Patria e per la pace.

In serata alle 21 al Pala CRS di Saluzzo la Fanfara Alpina sezionale di Moretta eseguirà un concerto per Santa Cecilia patrona dei musici il quale verrà intervallato da alcuni canti alpini eseguiti dal Coro Ana sezionale Tenente Guglio Bracco di Revello.

La domenica mattina 24, sempre al Pala CrS a Saluzzo, ci sarà un incontro con tutti i Capigruppo e rappresentanti dei vari gruppi, seguito da un momento dedicato alla ‘madrine’ a cui seguirà la messa officiata dal vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo in ricordo dei caduti di tutte le guerre e dei soci ‘andati avanti’.

Verso le 12,30 per chi lo vorrà e sarà prenotato (fino ad esaurimento dei posti) ci sarà la possibilità di consumare il pranzo preparato nel Pala CrS in via don Soleri.

“Queste due giornate - conclude il presidente della Sezione Monviso, Enzo Desco - vogliono ribadire l’attaccamento ai valori alpini, quali lo spirito di sacrificio, servizio, solidarietà e soprattutto amicizia che fanno grande la nostra associazione. In questi momenti non possiamo non ricordare anche i nostri ‘veci’ che ci hanno tramandato questi valori importantissimi in particolare nella società in cui viviamo.

Perciò dobbiamo mantenere vivo il nostro impegno nella comunità, sulle tracce lasciate dai nostri padri, tenendo vivo il loro ricordo per offrire alle nuove generazioni un futuro migliore e trasmettere ai giovani i valori che reggono il nostro operare”.