L'Istituto per geometri Bianchi Virginio ospiterà la gara nazionale grazie alla vittoria di Daniele Revello

Anche per il 2025 e per la quarta volta l'istituto tecnico geometri di Cuneo ospiterà in primavera la gara nazionale in cui i ragazzi delle classi quarte di tutti gli istituti geometri d'Italia, accompagnati da altrettanti professori, si sfideranno tra loro.

Gli studenti dell'Istituto Geometri di Cuneo dal 2017 si sono distinti aggiudicandosi la vittoria per quattro volte e ospitando così l'edizione successiva. La scorsa edizione del 2024 è stato Daniele Revello, dell'attuale 5^ A, a salire sul primo scalino del podio. L'anno in cui si ospita la gara nazionale gli studenti ospitanti partecipano, ma fuori concorso perché giudicati dai loro insegnanti.





La competizione che durerà due giorni è incentrata sulle materie tecniche caratterizzanti. Nella prima giornata i ragazzi si cimenteranno in progettazione, costruzioni e impianti, nella seconda in estimo, topografia e cantiere. Durante lo svolgimento delle prove i professori verranno accompagnati in visite dedicate alla scoperta del nostro territorio.

Revello, di Peveragno, che ha partecipato a maggio 2024 accompagnato dal prof. Silverio Rodella, a Tirano in provincia di Sondrio, all’istituto superiore Balilla Pinchetti, ha sbaragliato i migliori studenti delle classi quarte geometri di tutta Italia, una sessantina partecipanti alla fase finale. Ha distanziato di 15 punti il secondo classificato. Un risultato reso noto solamente l'ultimo giorno di scuola a giugno.



“Quando frequentavo la scuola media – commenta oggi Revello -, ho avuto modo di conoscere l'Istituto tecnico Bianchi Virginio di Cuneo che mi ha subito convinto per le materie tecniche e bellissime attività svolte, tra le quali la partecipazione alla gara nazionale CAT. Partecipare e vincere questa competizione è stata la realizzazione di un sogno coltivato per molto tempo, ma anche la dimostrazione dell'eccellente preparazione che il nostro istituto è in grado di offrire agli studenti. Oltre l'aspetto scolastico della gara ho avuto la possibilità di conoscere ragazzi a me coetanei con uguali passioni e intenzioni future, provenienti da tutta l'Italia. È un fantastico evento per mettersi alla prova, accrescere le proprie competenze e migliorarsi come persona!”.



Un'occasione, quindi, quella dell'orientamento per le terze medie che si conferma un'opportunità decisiva per i ragazzi che dovranno affrontare la scelta della scuola superiore.











L'istituto Geometri di Cuneo riaprirà le sue porte ai ragazzi che vorranno conoscere meglio le attività, i docenti e gli sbocchi per la seconda giornata di scuola aperta il 18 novembre dalle 14.30 16.30.

Durante la visita i docenti presenteranno la scuola, le materie e i progetti, poi i ragazzi a gruppetti verranno accompagnati da alcuni studenti in una visita guidata nelle aule, fermandosi a seguire qualche momento di lezione, infine svolgeranno delle attività laboratoriali insieme agli studenti dell'istituto (disegno in cad, esercitazioni con strumenti topografici).



I successivi appuntamenti saranno il 16 dicembre e il 13 gennaio sempre dalle 14.30 alle 16.30.



Per partecipare a una delle giornate di scuola aperta è necessario prenotarsi entro i due giorni precedenti la data scelta all'indirizzo mail: luisa.barutta@bianchivirginio.it,

referente dell’orientamento.