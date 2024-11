Ferrovia Cuneo-Ventimiglia, Gribaudo (PD): "Situazione non più sostenibile, Provincia convochi tavolo di monitoraggio con Salvini, RFI e francesi"

Ancora disagi sulla tratta francese della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Oggi, lunedì 11 novembre è sciopero delDirigente Movimento di Breil-sur-Roya fino alle 13:18. “Uno sciopero scoperto il giorno stesso per mancata comunicazione da parte di SNCF-Réseau”, comunica l'Osservatorio Ferrovia del Tenda. Sono state dunque cancellate le quattro corse nella tratta Limone-Ventimiglia / Ventimiglia-Limone della mattinata. Circoleranno regolarmente i treni el pomeriggio, a partire dal 22959 Cuneo 14:41 - Ventimiglia 17:33.



“Ancora una volta questa mattina, come la scorsa settimana e quella ancora precedente, i treni della 'Linea del Tenda' da Cuneo a Ventimiglia si sono fermati a Limone Piemonte senza dare nessuna comunicazione preventiva ai viaggiatori. Una situazione che non è più sostenibile” dichiara la deputata cuneese Chiara Gribaudo.



“Ogni giorno - continua la Vicepresidente Nazionale del PD - ricevo segnalazioni da parte di cittadini di ritardi o soppressioni. Una volta per “motivi tecnici” non meglio definiti, altre volte per scioperi dei lavoratori di SNCF non comunicati dall’azienda a Trenitalia. Quella tratta è utilizzata soprattutto da lavoratrici e lavoratori che devono muoversi nelle due direzioni per andare al posto di lavoro ed è intollerabile che il primo diritto della nostra Costituzione non possa essere esercitato. I lavoratori e i cittadini che mi scrivono sono oramai rassegnati al peggio, arrivano a pensare al licenziamento perché non possono più garantire la loro presenza sul luogo di lavoro.”



Continua ancora la deputata dem: “Non possono non esserci delle responsabilità. Che siano di SNCF, che siano di Trenitalia, di RFI o della Regione Piemonte che evidentemente non è più in grado di garantire nessun servizio ai cittadini cuneesi o del Ministro Salvini che di tutto si occupa girando le sagre e le feste di Paese ma mai di trasporti.”



Infine l’Onorevole Gribaudo annuncia: “Questa vicenda ha superato ogni soglia di tollerabilità per questo chiedo che il Presidente della Provincia Robaldo promuova subito un incontro del tavolo di monitoraggio e chieda la presenza del Ministro Salvini, di RFI e della parte francese. Da parte mia nei prossimi giorni presenterò una interrogazione in Parlamento per far luce sulle responsabilità ma soprattutto per portare l’attenzione sulla situazione del TPL nella provincia di Cuneo e trovare immediate soluzioni.”

Nella giornata di domani, martedì 12 novembre, sarà ancora una giornata difficile. Annunciato lo sciopero DCO di Breil-sur-Roya dalle 13:18. Circoleranno regolarmente i treni del mattino, ma i disagi inizieranno dal pomeriggio.

Come riporta l'Osservatorio Ferrovia del Tenda: