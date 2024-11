Cuneo, la Marcia Mondiale per la Pace si avvicina: in via Roma il "no" a tutte le guerre

Coinvolgerà la città di Cuneo nella giornata del 23 novembre prossimo - con una manifestazione che si terrà in via Roma dalle 16 alle 17.30, organizzata dal locale coordinamento assieme a diverse associazioni e soggetti politici – la Terza Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Al centro di un ordine del giorno presentato dai gruppi consigliari Cuneo Beni Comuni e Cuneo Mia.

Secondo gli scriventi in un panorama politico complesso e caratterizzato dalla scelta sempre più frequente di utilizzare la guerra come strumento per la risoluzione dei contrasti fragli Stati, è necessario sostenere le iniziative rivolte a rafforzare il movimento pacifista a ogni livello, come la Marcia Mondiale. I promotori sono stati esponenti del Movimento Umanista, nato in Sudamerica attorno agli anni ‘60 e poi diffuso in tutto il mondo anche in forme partitiche e centrato su una riflessione sui comportamenti individuali orientati alla violenza che possono favorire il formarsi di politiche statuali di analogo segno.

Chiedono quindi che il Comune aderisca espressamente ai contenuti dell’iniziativa e inviti la cittadinanza a un impegno attivo relativamente la loro concretizzazione.

Il 15 ottobre scorso il core team della manifestazione ha incontrato a New York l’ambasciatore presso le Nazioni Unite dell’Università della Pace. Nell’incontro diversi accordi di cooperazione sono stati stipulati con l’obiettivo di diffondere e organizzare eventi nel quadro della Marcia: tutti i partecipanti hanno concordato sull’importanza di fermare l’uso delle armi in Palestina.

Le prime due edizioni della Marcia si sono tenute nel 2009 e nel 2019. L’edizione 2024 è partita da San José in Costa Rica il 2 ottobre scorso celebrando la nascita di Gandhi e durerà per 93 giorni attraversando cinque continenti per poi tornare in Costa Rica il 5 gennaio prossimo.

Si discuterà l’ordine del giorno nel Consiglio comunale di novembre.