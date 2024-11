“SbarazzHAR”: in arrivo a Cuneo il primo primo mercatino del riutilizzo di materiale fotografico

“Hai oggetti o materiale che non usi, prodotti fotografici, libri, dischi, videocassette, ecc.? Vuoi sbarazzHARtene?

Non ti fidi della Rete? Non hai tempo per fare annunci sui social?”



È in arrivo a Cuneo il primo mercatino del riutilizzo di materiale fotografico, vinili e musicassette, libri di tutti i generi, oggettistica varia, cartoline e documenti. Nella sua prima edizione, si tratta di un nuova bellissima di Progetto HAR. L’appuntamento è per sabato 23 novembre presso la sede in via Saluzzo, al mattino dalle 10 alle 12:30 ed al pomeriggio dalle 14:30 alle 18.



Gli affiliati, in regola con il tesseramento 2024, potranno esporre gli oggetti da vendere o scambiare, mentre l’accesso al Mercatino sarà anche aperto al pubblico. Per esporre occorre prenotarsi entro il 20 novembre a “Progetto HAR iniziativa per autofinanziamento” - www.progettohar.it



Per ulteriori informazioni telefonare al 335 8333258 o scrivere a: info@progettohar.it