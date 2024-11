San Michele di Prazzo: trovato senza vita il 57enne torinese scomparso ieri pomeriggio

E’ stato ritrovato senza vita il 57enne torinese scomparso ieri (lunedì 11 novembre) nei dintorni di San Michele di Prazzo in alta valle Maira.

L’uomo - possessore di una seconda casa in una piccola borgata presso la quale si era recato durante l’ultimo fine settimana – nella giornata di domenica 10 novembre è partito per un'escursione in solitaria dalla quale non ha più fatto ritorno. La sua automobile è stata rinvenuta parcheggiata proprio nei pressi della borgata.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato in un bosco tramite la geolocalizzazione del suo telefono cellulare, fortunatamente acceso, verso le 22.30 di ieri.

Le ricerche sono state portate avanti dalle squadre di Cuneo dei Vigili del Fuoco insieme con i Volontari di Dronero, oltre a quelle del Soccorso Speleo Fluviale, il Nucleo cinofili e i droni da Torino. Con loro anche i carabinieri locali.