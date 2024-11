Cuneo: prorogata sino a fine mese l'ordinanza di modifica della viabilità in via Sandro Pertini

Sono in corso di realizzazione i lavori di riqualificazione dell’ambito “AR.3 a” Area Ex Enel, compresa tra C.so Francia e Via Pertini. Il 23 settembre hanno preso il via i lavori a scomputo delle opere di urbanizzazione, che vedono il rifacimento del percorso ciclo/pedonale in Via Sandro Pertini, lungo il tratto compreso tra Corso Francia e Via Antica di Borgo, al fine di creare la continuità con il percorso ciclo/pedonale lungo C.so Francia.

Al fine di completare i lavori in sicurezza, la ditta esecutrice dei lavori ha chiesto di prorogare l’ordinanza di modifica della viabilità. Pertanto, sino al termine dei lavori (previsto entro il 30 novembre 2024) viene prorogata l’istituzione del senso unico di marcia veicolare 0/24 dalla rotatoria di corso Francia alla rotatoria di Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo (con direzione di marcia corso Francia → via Vecchia di Borgo San Dalmazzo). Inoltre, viene anche prorogata l’interdizione al transito di pedoni e velocipedi in Via Pertini – lato civici pari - lungo le porzioni di marciapiede rialzato e di pista ciclabile comprese nel tratto interessato dai lavori.

Il transito dei pedoni e dei velocipedi viene deviato sul lato opposto, mediante allestimento di un marciapiede e di una pista ciclabile provvisorie protette, delimitate con il posizionamento di new jersey, recinzioni uso cantiere e/o dissuasori in gomma catarifrangenti.