Un'unica unione montana tra Alpi del Mare e Alpi Marittime? A Roccavione un primo incontro tra sindaci

Si è svolto lunedì 11 novembre, a Roccavione, un primo incontro tra i sindaci dei Comuni appartenenti alle Unioni Montane Alpi del Mare e Alpi Marittime.

L'appuntamento, organizzato dal sindaco di Roccavione Paolo Giraudo, ha visto la partecipazione dell'assessore regionale Marco Gallo.



L'obiettivo dei sindaci presenti è una riorganizzazione delle Unioni Montane, volta di fatto a riunirle insieme, in modo da poter raggiungere più facilmente obiettivi e risultati utili per tutte le comunità coinvolte: le due unioni montane infatti, se sommate, raggiungerebbero circa 30 mila abitanti, un numero considerevole e meritevole di attenzioni ed investimenti, che migliorerebbero l'economia e la vita quotidiana dei residenti.

“Come più volte espresso a vari livelli istituzionali, il concetto di continuità territoriale, fondamentale per le Unioni Montane – ha sottolineato Giraudo – deve essere considerato tenendo conto dei collegamenti stradali tra i Comuni, non semplicemente guardando la cartina geografica e osservando quali montagne confinano con quali altre. Se le Unioni Montane devono essere utili per lo sviluppo del nostro territorio”, conclude, “devono essere ripensate in modo razionale e coerente con le necessità di chi vi opera”.

I sindaci interessati a proseguire il dialogo, ai quali si auspica se ne aggiungeranno altri, torneranno a incontrarsi presto, in modo da condividere azioni e strategie utili a ottenere i risultati desiderati da tutti.