Tentano di far saltare il bancomat a Bagnolo Piemonte: colpo fallito

Hanno tentato di far saltare il bancomat del Monte dei Paschi di Siena e poi sono fuggiti.

Questo quanto avvenuto nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 13 novembre, nel comune di Bagnolo Piemonte. L'allarme è scattato verso le 4, sul posto, in corso Malingri, sono intervenute le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco.

I malviventi hanno tentato di far esplodere lo sportello ATM, ma il colpo non è andato a fortunatamente segno.

Si tratta dell'ennesimo episodio in Granda: solo la scorsa settimana è successo a Carrù, ad essere preso di mira lo sportello bancario sotto i portici di piazza Mercato. Qui due ignoti, con il voloto travisato, hanno cercato di far saltare il bancomat della filiale Unicredit con la tecnica della "marmotta", che consiste nell'inserire una carica esplosiva in un cono metallico collocato dentro lo sportello elettronico. Il colpo non è andato a segno e con il tempestivo arrivo dei carabinieri della stazione del paese e della Polizia locale, ai ladri non è rimasto che darsi alla fuga.