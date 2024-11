Sommariva del Bosco, si presenta il libro "L'Arcolaio delle Fiabe" di Paolo Battistel

Lunedì 25 novembre, alle ore 21:00, presso la Sala Conferenze di viale Scuole a Sommariva del Bosco, l’associazione locale Paese di Fiaba organizza un evento speciale dedicato alla riflessione e alla cultura, presentando il libro di Paolo Battistel "L’Arcolaio delle Fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari."

Attraverso un’analisi mitologica e antropologica dei miti e del folklore europeo, Paolo Battistel, ospite d'onore della serata, esplora le fiabe come antiche narrazioni che, dietro la semplicità apparente, nascondono simboli arcaici e significati profondi. In queste storie, nate all'alba dell'umanità, il percorso dei protagonisti riflette un viaggio iniziatico di crescita e consapevolezza, ricco di pericoli, prove e metamorfosi. L’autore pone particolare attenzione alla figura femminile, spesso centrale nelle fiabe sia come narratrice e custode di storie, sia come protagonista, incarnata in personaggi come Baba Jaga e Rosaspina. Questi archetipi femminili rappresentano l’eterno dualismo tra innocenza e potere, tra vulnerabilità e resistenza.

La serata sarà moderata da volontar* e amic* dell'associazione Paese di Fiaba, in collaborazione con l'Associazione Mai+Sole, che opera da anni con volontarie formate per l’ascolto e l’accoglienza di donne e bambini/e in situazioni di violenza. Questo incontro sarà un'occasione per riflettere sul valore culturale delle fiabe e sul loro legame con le tematiche attuali, tra cui il drammatico fenomeno del femminicidio.

L’evento, patrocinato dall'Istituto Comprensivo Statale di Sommariva del Bosco G. Arpino e dal Comune di Sommariva del Bosco, mira a tracciare un percorso narrativo tra gli archetipi delle fiabe e le figure femminili che da sempre abitano questi racconti, offrendo uno spazio di confronto e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.