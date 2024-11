Fondazione CrSaluzzo, ricambi nell’Organo di indirizzo

Dopo le dimissioni per incompatibilità dei due Arnolfo, Nando e Gianluca, con i loro nuovi incarichi di amministratori comunali rispettivamente a Scarnafigi e Manta, si sono registrate le dimissioni nell’Organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo anche di Gianfranco Sorasio, ingegnere, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della eViso.

Il dottor Nando Arnolfo è stato sostituito da un altro scarnafigese, il dottor Domenico “Nico” Testa, medico, già primario di Ematologia all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, in rappresentanza dei Comuni di Scarnafigi, Cardè, Manta e Lagnasco, mentre l’avvocato Gianluca Arnolfo, che rappresentava il Comune di Saluzzo, da Alida Anelli, ex assessore comunale e ora imprenditrice nel settore turistico locale, designata dal sindaco Franco Demaria.

Per la sostituzione di Sorasio, espresso dall’assemblea dei soci, si rende invece necessaria una nuova votazione.

Fino al 24 novembre ogni socio può candidare sull’apposita piattaforma della Fondazione un nominativo.

La segreteria della Fondazione informa che, a partire da lunedì 1° dicembre, saranno poi avviate le sessioni di voto online.

Le votazioni avverranno secondo le consuete modalità utilizzate per la nomina dei nuovi soci, per cui entrerà in carica il candidato che, oltre ad aver ottenuto il numero più alto di voti, avrà raggiunto anche il quorum statutario del 50%+1 dei votanti.

L’Organo di indirizzo della Fondazione Crs risulta attualmente così composto: Silvio Allemandi, Daniela Andreis, Sabina Fornetti, Federica Galleano, Luca Martin, Milva Rinaudo (designati dall’assemblea dei soci); Lucia Dalmasso (designata di concerto dalle Unioni montane Barge-Bagnolo, Monviso e valle Varaita); Sonia Damiano (Diocesi di Saluzzo in relazione all’Ufficio Beni Culturali); Chiara Isaia (designata di concerto dalle associazioni provinciali di Confagricoltura, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, e Confindustria); Aldo Alessandro Mola (Associazione Studi sul Saluzzese) e Riccardo Occelli (Croce Verde).