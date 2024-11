Cuneo, oggi si inaugura il nuovo campo da tennis coperto per le attività di Michelin Sport Club e Consorzio Socio Assistenziale

Per il terzo anno consecutivo l’Associazione Michelin Sport Club Cuneo (MSC), mette a disposizione del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC) impianti sportivi e ambienti per realizzare un progetto in favore delle persone con disabilità, in particolare quelle che frequentano i Centri Diurni, per consentire loro di svolgere attività sportive in un ambiente accogliente e dotato delle migliori tecnologie, mettendo a disposizione Istruttori di Tennis con esperienza e competenza.

L’attività, dopo la pausa estiva, è ricominciata il 7 novembre, si svolge settimanalmente e proseguirà fino ad aprile 2025. I gruppi coinvolti nell’esperienza provengono da sei Centri Diurni, due Centri Residenziali, dal Progetto “In Itinere” (post-traumatizzati) e dal Polo Autismo. L’attività rivolta al CSAC, in questa nuova stagione, si svolgerà prevalentemente su un nuovo campo da Tennis coperto e riscaldato con la superficie in GreenSet, che potrà essere utilizzato anche per sperimentare il gioco del Pickleball.

L’inaugurazione del nuovo campo è prevista per oggi (mercoledì 13 novembre) alle ore 17.

Nel corso di questi anni di collaborazione tra MSC e CSAC, è stato manifestato un forte apprezzamento per l’attività sia da parte degli ospiti dei diversi Servizi CSAC, sia dalle loro famiglie e dagli operatori, in quanto si è dimostrata essere una grande occasione di sport e amicizia grazie anche alla ormai collaudata coppia di Istruttori che con cura e sensibilità sa approcciarsi alle diverse abilità e caratteristiche dei partecipanti e con grande attenzione è sempre pronta a mettere in campo tecnologie all’avanguardia, volte a facilitare il l’autonomia e l’autodeterminazione degli ospiti CSAC.

I risultati ottenuti stanno andando ben oltre gli obiettivi prefissati valorizzando capacità e risorse che non si pensavano possibili prima di iniziare il progetto. Le parole d’ordine che ci accompagnano in questo percorso sono Accoglienza, Disponibilità, Entusiasmo, Sport, Amicizia, Divertimento! MSC, tra le proprie iniziative in favore del sociale, ha da poco avviato corsi di Tennis in carrozzina, sia a livello sportivo che agonistico ed ha in programma anche l’attivazione di un progetto in favore di bambini con Autismo.