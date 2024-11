Si asfalta e si chiude al traffico la strada provinciale tra Demonte e Fedio:

Per lavori di asfaltatura, da lunedì 18 novembre e fino al termine dei lavori sarà chiuso al transito (con fasce orarie) un tratto della strada provinciale 268 tra Demonte e Fedio al km 3,050 nel comune di Demonte. La chiusura è causata dalla ristrettezza della sede viabile che non consente di operare in presenza di traffico veicolare e comunque la chiusura a Fedio sarà regolata per le seguenti fasce orarie: chiusura totale dalle 8,30 alle 12,30 e poi dalle 13,30 alle 17,30. I mezzi di soccorso potranno transitare senza alcuna limitazione di orario.