Giorgio Ballario porta a Cuneo l'ultima indagine del maggiore Morosini

Il maggiore Aldo Morosini è tornato. Dopo due anni di attesa è in libreria dal 25 ottobre L’equivoco del sangue (Capricorno Edizioni), il settimo romanzo della serie di giallo storico scritta da Giorgio Ballario e ambientata nelle colonie italiane in Africa, negli anni Trenta del secolo scorso.

L’autore sarà all’Ippogrifo Bookstore di Cuneo, in corso Nizza 1, giovedì 21 novembre alle ore 18, per presentare l’ultimo atteso capitolo della saga letteraria insieme al giornalista Andrea Cascioli.

Siamo nel dicembre del 1937. Mentre Asmara si prepara alle imminenti festività di Natale e alla visita del duca d’Aosta, nuovo viceré d'Etiopia, il maggiore Morosini è alle prese con un caso spinoso. La domestica eritrea di una delle famiglie più in vista della città è stata uccisa in strada a coltellate, ma dietro all’omicidio non sembra esserci né una rapina, né un tentativo di stupro. Per far luce sul delitto, in compagnia degli immancabili Barbagallo e Tesfaghì, Morosini è costretto a sollevare il velo d’ipocrisia che nasconde i segreti della potente famiglia Bouchard, erede di coloni arrivati in Africa a fine Ottocento e proprietaria di vaste concessioni agricole.

Quando muore in modo misterioso anche la capofamiglia Maria Elena, il maggiore sospetta che i decessi siano collegati e facciano parte di un oscuro intreccio di interessi, rancori e rapporti clandestini. Intanto Morosini è sempre più diviso tra l’amore epistolare con la lontana spia tedesca Erika Hagen e l’ardente passione per Lucilla Santacroce, una “donna perduta” che è ben più di un’amica... in un territorio popolato soprattutto da coloni uomini e dove sono all’ordine del giorno le relazioni con donne indigene, nonostante le proibizioni del regime, Morosini scoprirà il peso dei legami di sangue e i drammi personali che si celano dietro queste famiglie non ufficiali.

Giorgio Ballario (Torino, 1964) è giornalista, ha lavorato per quotidiani e agenzie di stampa nazionali ed è stato redattore de La Stampa per 23 anni. Oltre alla serie coloniale del maggiore Morosini ha scritto altri sei romanzi noir e due saggi. È stato fondatore e presidente dell’associazione di scrittori Torinoir, dirige a Torino la scuola di scrittura poliziesca Distretto 011 ed è direttore artistico del festival di letteratura Bardonoir di Bardonecchia (To).