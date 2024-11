Il progetto "Mistral for AIL" prosegue con un concerto a Magliano Alfieri

Dopo la prima tappa di Feisoglio, prosegue il cammino del progetto “Mistral for AIL” con il concerto previsto a Magliano Alfieri sabato 16 novembre alle ore 20.45 presso il Salone Polifunzionale Riez. Sul palco il gruppo Mistral che torna suonare riprendendo l’attività concertistica che l’ha visto protagonista già diversi anni fa sul territorio italiano. Questa nuova avventura musicale è legata a un progetto benefico rivolto ad AIL: l’Associazione Italiana contro le Leucemie, il Linfoma e il Mieloma, e in particolare alla sezione cuneese intitolata a Paolo Rubino a cui i fondi raccolti saranno destinati. L’attività di questa sezione è di estrema importanza per un vasto territorio, coinvolge molti volontari e operatori, e ha una collaborazione continua con il reparto di Ematologia dell’ospedale Santa Croce e Carle, un’eccellenza sanitaria che è riferimento per pazienti provenienti da più province.

Il gruppo è formato da Bruno Penna che è voce e chitarra, Gianni Signetti alle chitarre, Stefano Cornaglia al pianoforte, Max Molino al basso e Mauro Valfrè alla batteria: una formazione che proporrà una scaletta di canzoni divenute storiche a cui se ne aggiungono altre più recenti, accompagnate e presentate da letture di brani che offrono completezza e intensità allo spettacolo sul palco. La loro canzone d’autore da sempre mette al centro la parola, il racconto, offrendo una proposta d’ascolto dai toni ricercati e anche profondi, inseguendo immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra.

Sul palco anche lo speaker radiofonico Fabio Gallina, che contribuisce allo spettacolo curando le letture che introducono le canzoni, mentre il progetto ha recentemente ricevuto il sostegno delle aziende Distilleria Beccaris e Bruno Drago Serramenti.

Per avere informazioni o per ospitare un concerto del gruppo per la causa AIL, telefonare al 335.7040378.