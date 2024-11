La salute mentale diventa protagonista di cortometraggi e brevi documentari

Il cortometraggio "INDELEBILE IO", realizzato da @photogang con la direzione del regista Michele Petruzziello e insieme a "La Voce di Elisa ODV", è stato selezionato all'interno della rassegna-concorso organizzata da "Il Bandolo", tra più di 1.300 i cortometraggi ricevuti da tutto il mondo: 17 sono stati selezionati per la sezione “Sguardi” (dedicata a videomaker under35) e 9 per la sezione “Esperienze” (riservata a centri diurni, comunità, dipartimenti,

associazioni), sezione a cui partecipa il nostro filmato.



Il cortometraggio "INDELEBILE IO" è stato realizzato e proiettato in occasione del recente Festival del rumore, rassegna che ogni mese di ottobre l'associazione "La Voce di Elisa" propone in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.



Il gruppo @photogang è nato nel 2023 presso il Centro Diurno e la Comunità "I Girasoli" di Cussanio, che fa parte del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'ASL CN1.