L'ospedale S. Croce di Cuneo organizza un corso formazione per familiari e badanti

Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo organizza, in collaborazione con l’Asl CN1 e il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, un corso di formazione per familiari e badanti di persone affette da demenza, nei giorni 22 e 29 novembre (con orario 15-18) e 6 il dicembre dalle ore 15 alle 17 (presso l’ospedale di Cuneo, salone di rappresentanza – 1 piano).

Il corso di propone di migliorare le conoscenze inerenti il decorso della malattia e le strategie non farmacologiche per la gestione dei disturbi comportamentali, approfondire gli obiettivi di cura, apprendere le strategie per la salvaguardia del proprio benessere, infine implementare le nozioni riguardo al tema della tutela legale e della disponibilità dei Servizi territoriali e residenziali.

Sono previsti tre incontri pomeridiani di cui l’ultimo dedicato a colloqui (singoli o in gruppo) con educatori, medici, psicologi, infermieri, assistente sociale per approfondimenti riguardo dubbi, richieste e per condivisioni di esperienze personali.

L’iscrizione è gratuita e aperta a familiari e badanti.

Prenotazioni fino ad esaurimento posti. Tel. 0171/616852 il lunedi o il venerdi dalle ore 9.00 alle 10.30 e dalle ore 13.30 alle 15.00.