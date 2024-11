“Storie di Dame e Cavalieri”: un viaggio epico tra avventure, amori e illusioni al Monastero della Stella

Sabato 16 novembre, alle 21, il Monastero della Stella di Saluzzo (piazzetta Trinità 4) ospiterà lo spettacolo “Storie di Dame e Cavalieri”, organizzato dall’associazione Antidogma Musica.

L’evento trasporterà il pubblico nel mondo affascinante dei poemi cavallereschi, tra epiche avventure, amori impossibili e cavalieri erranti.

Protagonista della serata Davide Riondino, attore e cantautore di fama, che sarà la voce recitante.

Con lui, i musicisti Stefano Maffizzoni al flauto e Andrea Candeli alla chitarra, che accompagneranno la narrazione con le loro interpretazioni musicali.

Il trio condurrà il pubblico attraverso un affascinante viaggio tra storie leggendarie, cavalieri intrepidi e gentildonne, in una serata che alterna emozioni e momenti di ironia, tipici della versatilità di Riondino.

Al centro della narrazione, figura Don Chisciotte, il cavaliere errante di Cervantes che, spinto da nobili ideali, si lancia in un viaggio senza tempo per difendere i deboli e riparare i torti.

Il Don Chisciotte di Riondino è un perfetto simbolo della ricerca di giustizia e amore, ma anche del sogno e dell’illusione.

La figura del cavaliere che si avventura in un mondo che lui stesso trasforma in epica rappresenta il bisogno universale di evadere dalla realtà, alimentando la fantasia e l’immaginazione.

Queste le corde sulle quali l’istrionico Riondino rileggerà in chiave contemporanea uno dei personaggi più conosciuti e amati della letteratura cavalleresca.

David Riondino, che negli anni di carriera ha mescolato poesia, satira e letteratura, porta al pubblico una profonda esperienza teatrale.

Dopo i primi passi come cantautore negli anni ’70, ha debuttato come comico al teatro Zelig di Milano e successivamente si è fatto apprezzare anche al cinema e in televisione, collaborando con artisti come Paolo Rossi e Sabina Guzzanti.

Accanto a lui, Stefano Maffizzoni, virtuoso del flauto e solista nei più prestigiosi teatri internazionali, dalle sale di Berlino e Vienna fino alla Hong Kong Academy for Performing Arts. E Andrea Candeli, chitarrista eclettico e premiato in vari concorsi internazionali, già protagonista di eventi prestigiosi come il concerto nell’Aula Paolo VI in presenza di Giovanni Paolo II.

Seguirà “Onirica”: una degustazione di infusi con delicate dolcezze offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Prenotazioni sul sito: monasterodellastella.it

Info su: antidogmamusica.org