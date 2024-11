La Cooperativa Sociale Fiordaliso di Cuneo propone “Libere dalla violenza, mai più posti occupati”

Per il mese di novembre la Cooperativa Sociale Fiordaliso di Cuneo propone un nuovo progetto di sensibilizzazione: “Libere dalla violenza, mai più posti occupati”.

Si tratta di un’iniziativa che coinvolge 31 parrucchieri e parrucchiere del territorio cuneese, che hanno deciso di tenere un posto occupato utilizzando alcune poltrone da lavoro sulle quali è stato messo un nastro rosso per impedire alle persone di sedersi. È un gesto dedicato a tutte le donne vittime di violenza: un posto riservato a tutte coloro a cui un uomo conosciuto ha deciso di porre fine alla loro vita. Sappiamo che è un messaggio “scomodo” alla vista e non solo, ma un problema, se non lo si guarda in faccia, non può essere affrontato. Questo posto occupato, però, ci ricorda che sono ancora troppe le situazioni di violenza che ogni giorno vengono segnalate.

In particolare in questo ultimo anno sono state 25 le chiamate in emergenza che sono arrivate all’equipe antiviolenza della Cooperativa per la richiesta di inserimenti di donne e minori vittime di violenza. Tuttavia non si è potuto rispondere positivamente a tutte le chiamate dal momento che all’attivo la Cooperativa conta 8 case protette, di cui una casa rifugio autorizzata al funzionamento dalla Regione Piemonte. Per cercare di rispondere a questo fenomeno la Cooperativa ha lanciato la campagna di raccolta fondi “Casa in S.o.speso” per la ristrutturazione della nona casa protetta sul territorio cuneese.

Questa nona casa sarà un posto sicuro in cui le donne e i minori possono riprendere in mano la propria vita.

L’iniziativa che è stata presa a cuore dai parrucchieri e dalle parrucchiere rientra all’interno di questa raccolta fondi: infatti presso i loro saloni potrete trovare una casetta sulla quale ci sono tutte le indicazioni per contribuire attivamente a questo progetto.

Per conoscere la Cooperativa e le realtà che ci stanno sostenendo potete seguire la pagina Instagram della Cooperativa (fiordaliso_cooperativa_sociale).

Di seguito vi lasciamo il link e il QR code della Rete del Dono per poter mettere il vostro mattoncino e contribuire alla nascita della nona casa protetta (https://www.retedeldono.it/progetto/casa-sospeso).