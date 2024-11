"Iniziazione": la poesia di Anna Aimone premiata nel Concorso internazionale dedicato a Maria Cumani Quasimodo

Anna Aimone, farmacista e scrittrice, con la poesia "Iniziazione" si è classificata al secondo posto (nella sezione Faretra) del VII Concorso letterario internazionale al femminile dedicato a Maria Cumani Quasimodo, che è stata un'attrice, danzatrice e poetessa italiana, moglie del poeta Salvatore Quasimodo.

Il premio riservato alle autrici di testi inediti ed editi di poesia, narrativa, saggistica, teatro e musica, è promosso dalla Casa editrice Aletti e si è svolto a Roma a giugno.

Solo in questi giorni è stato recapitata la targa del premio all’autrice, residente a Pagno. "Iniziazione" è contenuta in “Sorgere”, titolo dell'esordio letterario e poetico della farmacista, appassionata di scrittura fin dall’adolescenza, che ha raccolto nel libro scritti e poesie rimasti chiuse nel cassetto per anni.

Il presidente della giuria era Alessandro Quasimodo, figlio di Maria Cumani e del premio Nobel per la Letteratura, noto attore e regista, presidente di numerosi concorsi letterari.