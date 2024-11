Remo Galaverna confermato presidente dell'Ordine delle Professioni infermieristiche della Granda

Remo Galaverna, infermiere e tutor del corso di laurea in Infermieristica appartenente alla S.C. Dipsa dell'Asl CN2, è stato rieletto presidente dell'Ordine delle Professioni infermieristiche della Granda, candidato con la lista “Rinnoviamoci insieme”. Un mandato, quello quadriennale che ha concluso prima della rielezione, sicuramente complesso, coinciso con la gestione delle problematiche del post-Covid e con le tante situazioni di malessere in seno alla categoria, sintetizzabile nella "fuga dalle corsie".

Galaverna ha sempre evidenziato come siano necessarie delle riforme vere, a partire dalla possibilità di poter svolgere attività privata anche da parte di chi è assunto nel pubblico, esattamente come fanno i medici, e di come sia necessario riconoscere, anche economicamente, le specializzazioni e la formazione degli infermieri.

Tra i punti da affrontare nel prossimo mandato, infatti, il sostegno alla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche per il riconoscimento delle Lauree magistrali ad indirizzo clinico per una riforma strutturale del percorso formativo e dell’inquadramento giuridico contrattuale degli infermieri e l'implementazione di politiche di sostegno per il benessere degli infermieri, includendo supporto psicologico e gestione dello stress. Tra gli obiettivi, quello di rappresentare gli interessi degli infermieri a livello locale e regionale, promuovendo il valore della professione infermieristica all'interno del sistema sanitario, che include la partecipazione degli infermieri agli incontri con gli stakeholder istituzionali (ASL, ASO, Comune, Provincia, Regione, FNOPI). non manca l'aspetto della collaborazione con altre professioni sanitarie per sviluppare un approccio integrato alla cura dei pazienti e verso i pazienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Presidente Remo GALAVERNA Vicepresidente Alessia TALLONE Segretario Valentina BROCCARDO Tesoriere Gabriele CARDONE Consigliere Federica BOETTI Consigliere Ester BRACCO Consigliere Giulia DOMPE’ Consigliere Giulia Elettra FRESIA Consigliere Luca MAZZUCCHI Consigliere Giovanna MINNITI Consigliere Marco ORUSA Consigliere Sabrina PANEBIANCO Consigliere Alfonso PECORARO Consigliere Emanuele PEIRANO Consigliere Giampiero PEIRANO

COMMISSIONE ALBO INFERMIERI:

Presidente Serra Jessica Vicepresidente Marco NANNINI Segretario Marisa BRIGNONE Commissario Monica BOTTERO Commissario Brunella CARAMELLINO Commissario Federica FOLLINI Commissario Elena MARINO Commissario Caterina PEANO Commissario Antonio POLITANO’

COMMISSIONE ALBO INFERMIERI PEDIATRICI:

Presidente Laura BARBOTTO Vicepresidente Davide MASSA Commissario Cristina DELCAMPO Commissario Antonella MISCALI Commissario Cristina TOSELLO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI: