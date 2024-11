In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre, Mondovicino Shopping Center & Retail Park promuove “La Tua Voce Conta”, una serie di iniziative di sensibilizzazione sulla violenza di genere dedicate a bambini e adulti, che saranno ospitate presso il Mondovicino Lab - Unità 28 dal 18 al 25 novembre.

Gli eventi sono promossi in collaborazione con Coop Liguria, Librerie Coop, MondodìDonna, Evolution Gym, Illustrada, per riflettere insieme sul tema della violenza di genere, promuovere l’autoprotezione e mettere in atto misure di contrasto come la diffusione del numero unico di emergenza 1522.

La rassegna si apre lunedì 18 novembre con “Il mistero dell’Isolina”, una mostra dedicata alla graphic novel di Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis, dell’Associazione Culturale Illustrada, dedicata a un drammatico fatto di cronaca ambientato a inizio ‘900, ma purtroppo ancora di stretta attualità: Isolina è infatti vittima di un efferato femminicidio.

Presso lo spazio sarà inoltre allestito un grande pannello per ospitare messaggi di visitatori e clienti sul tema della disuguaglianza di genere.

Sabato 23 novembre, alle ore 16,30, il programma prevede una sessione di difesa personale gratuita, guidata da Antonio Villani, istruttore Evolution Gym, e responsabile del settore difesa personale.

Domenica 24 novembre, sempre dalle 16,30, sarà la volta del laboratorio creativo “Il rispetto dove lo metto”, a cura dell’Associazione Culturale Illustrada. L’attività, rivolta a bambini a partire dai 4 anni, e anche agli adulti, offre uno spazio per custodire parole e gesti preziosi attraverso letture, carta e colori sul tema della gentilezza quale premessa per maturare un consapevole rispetto per gli altri.

La giornata conclusiva di lunedì 25 novembre prevede due talk: alle 17:00, un intervento dell’Arch. Loredana Prieri sulle finalità e obiettivi dell'Associazione Mondodìdonna ed intervento dell'Avv. Erika Giacchello su violenza di genere tra riforme e criticità; alle 17,30, seguirà un secondo talk su “Il mistero dell’Isolina” per approfondire la drammatica storia della giovane, ricostruita con lunghe ricerche d’archivio dagli autori della graphic novel.

La partecipazione alle iniziative è libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Anche Coop Liguria, che da anni promuove la campagna “Close the gap” contro le discriminazioni di genere e a fine 2023 ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per le pari opportunità, realizzerà numerose iniziative che coinvolgeranno anche l’Ipercoop Mondovicino:

• La pasta Coop da metà novembre avrà una confezione rinnovata che riporta un QRcode, attraverso il quale si potrà accedere al podcast “Il silenzio parla”. Quest’anno il podcast racconta storie di uomini che sono stati testimoni della violenza che ha colpito figlie, madri, sorelle o amiche. È realizzato in collaborazione con l’associazione “Differenza Donna”, che gestisce il numero nazionale 1522. Per sostenerla, Coop metterà in vendita una speciale borsa in cotone biologico firmata dalla designer femminista Anarkikka: per ogni borsa venduta, 50 centesimi saranno devoluti all’associazione;

• Per sostenere i centri antiviolenza locali, Coop Liguria devolverà 50 centesimi anche sulla vendita dei succhi di frutta e delle marmellate “Frutti di pace”, realizzati da una cooperativa bosniaca dove lavorano insieme donne di etnie diverse;

• Il 25 novembre, una cassa dell’Ipercoop resterà chiusa simbolicamente e sarà allestita con accessori femminili rossi per ricordare le vittime di femminicidio;

• Dal 22 al 30 novembre, sugli scontrini di Coop Liguria comparirà il messaggio “Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522”. Da qualche anno, il numero di emergenza è riportato anche sulla confezione di circa 500 prodotti Coop, proprio per raggiungere anche le donne sottoposte a controllo coercitivo dai propri partner.