La Sezione nazionale Carabinieri di Revello celebra la Virgo Fidelis e i 70 anni di fondazione a Rifreddo

Quest’anno la Sezione nazione Carabinieri ‘Maggiore Alfredo Serranti’ di Revello ha un duplice motivo per celebrare: la consueta ricorrenza della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, coincide con il 70° anniversario della fondazione della sezione, avvenuta nel 1954.

L’evento si svolgerà domenica 17 novembre 2024 con un programma ricco di momenti solenni e conviviali, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rifreddo e l’Arma locale.

La Sezione, fondata nel 1954, che rappresenta e riunisce i cinque comuni che rientrano nella giurisdizione della stazione dei Carabinieri di Revello : Rifreddo, Envie, Gambasca, Martiniana Po e Revello – è diretta dal comandante luogotenente Patrizio Sau.

Come sottolinea il presidente del sodalizio Franco Bovo, questo anniversario è un’occasione speciale: “Quest’anno il direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Revello ha un motivo in più per solennizzare la celebrazione della Patrona dell’Arma, in quanto ricorre il settantesimo anniversario di fondazione della nostra sezione. Confidiamo nella numerosa partecipazione di associati, familiari, amici e simpatizzanti”

Alla cerimonia parteciperanno non solo i soci, ma anche le autorità civili dei comuni coinvolti, le autorità militari dell’Arma dei Carabinieri e le associazioni locali, consolidando lo stretto legame tra la Sezione, le istituzioni e la comunità.

Programma dell’evento di domenica 17 novembre: dalle 10 alle 10,15 ritrovo dei partecipanti a Rifreddo dal monumento ai Caduti. Ore 10, 15 cerimonia ufficiale con deposizione della corona d’alloro e interventi delle autorità a cui seguirà la foto di gruppo in ricordo dell’evento. Alle 11,15 la messa nella Chiesa Parrocchiale 'Maria Regina' di Rifreddo.

Il direttivo prega gli associati di indossare la divisa sociale. Dopo la funzione religiosa ci sarà il pranzo sociale al Ristorante Bramafam di Revello.