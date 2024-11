Volley A2M. Cuneo, lunga trasferta a Palmi contro l'ultima della classe. L'altolà di Battocchio: "Solo per la classifica" [VIDEO]

Ottavo turno di campionato per la serie A2 maschile di volley con la MA Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata in una delle trasferte più lunghe dell'anno. Domenica pomeriggio 17 dicembre alle ore 16 (Diretta streaming free su VBWTV) la squadra allenata da Matteo Battocchio scende in campo al palazzo delle sport "Mimmo Surace" di Palmi, in provincia di Reggio Calabria alla ricerca di un altro successo.

I biancoblu sono reduci dalla battaglia interna contro l'Acicastello di Camillo Placì in una sfida appassionante e dai due volti: un primo set dominato, un altro più combattuto ma tuttavia sempre sotto controllo, poi il ritorno degli ospiti che hanno portato la gara al tie break. Nel quale Sottile e soci hanno riordinato le idee e vinto.

Due punti che mettono Cuneo al terzo posto della classifica provvisoria del torneo a quota 14 punti, gli stessi di Prata di Pordenone e Acicastello. Davanti a tutti c'è Ravenna con Ravenna con 17 punti, poi Brescia a quota 15.

Il prossimo avversario dei piemontesi, OmiFer Palmi, è all'ultimo posto con soli 2 punti all'attivo, tie break interno vinto contro Macerata nella quarta giornata. Non per questo, però, i calabresi saranno meno pericolosi e da affrontare con sufficienza: intanto Palmi ha da poco cambiato allenatore, con Jorge Cannestracci che ha rilevato l'esonerato Radici, ma anche perché questo campionato sta continuamente insegnando che non appena si abbassa la guardia di può perdere con qualunque squadra. Ne sa qualcosa Cuneo che alla quinta giornata è stata inaspettatamente messa sotto da Reggio Emilia, che in quel periodo si trovava in fondo alla classifica.

Coach Matteo Battocchio lo sa bene e continua a predicarlo: "L'unica partita negativa per me è stata proprio quella giocata in casa con Reggio Emilia, nelle altre situazioni non la vedo così. Detto ciò, a Palmi sarà una gara molto complicata".

Il punto sugli allenamenti settimanali, lo stato fisico di Giulio Pinali ed i prossimi avversari nelle parole del coach nel video a seguire.