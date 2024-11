Al lavoro sulla linea elettrica delle ferrovie, operaio di 23 anni cade da un'altezza di 5 metri

Per cause in corso di accertamento, un operaio di 23 anni è caduto da un'altezza di circa 4/5 metri mentre stava lavorando sulla linea ferroviaria Mondovì-Savona, direzione Ceva. Era su un mezzo d'opera per lavorare in altezza.

L'incidente si è verificato nella notte appena trascorsa, intorno all'1.20 di sabato 16 novembre, dopo la galleria di Mondovì.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, emergenza sanitaria e Spresal. Hanno raggiunto il luogo dell'incidente su un mezzo ferroviario.

L'operaio, residente a Potenza, era cosciente. È stato stabilizzato e portato fino alla stazione di Mondovì dove è stato caricato su un'ambulanza e portato all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Per il giovane il ricovero in codice giallo con politrauma.