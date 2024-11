Pneumatico a fuoco sulla tangenziale di Beinette: traffico a senso unico alternato

Principio d'incendio a un pneumatico di un tir che stava viaggiando sulla tangenziale di Beinette nei pressi di “Antichità Daziano”.



L'autista si è subito fermato chiamando i vigili del fuoco intorno alle 14.35 di oggi, lunedì 18 novembre, e con l'aiuto di altri autisti che si sono fermati in suo soccorso hanno inziato lo spegnimento con l'estintore.



La squadra dei vigili del fuoco di Cuneo una volta arrivata sul posto ha proseguito le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo che trasportava vetro, il cui carico non era a rischio non trattandosi di materiale infiammabile.



Di passaggio anche un'ambulanza, di rientro dall'ospedale di Mondovì, che si è fermata per verificare lo stato della situazione, ma fortunatamente non essendoci feriti non è stato necessario intervenire.



Nessuna conseguenza nemmeno per il mezzo, pneumatico a parte.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, che fino alla rimozione del mezzo rimane a senso unico alternato.



Si segnalano quindi code e rallentamenti.