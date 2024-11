Bra, al Rifugio comunale di Pollenzo la prima edizione di “Giochi Senza Frontiere”

Domenica 1° dicembre si terrà la prima edizione di "Giochi senza Frontiere" presso il Rifugio Comunale di frazione Pollenzo a Bra, in via Langhe 23.

L’iniziativa è organizzata dall'associazione Lida sez. Alba - Bra Odv in collaborazione con l’associazione ‘Code in Movimento’ e vuole essere un piacevole momento di incontro, dedicato alla solidarietà verso gli amici a quattro zampe più fragili, bisognosi di una famiglia che li accolga e la promozione delle attività di volontariato, fondamentale per il benessere degli ospiti del canile intercomunale di Bra

Il programma, dalle ore 11.00 e per tutta la giornata, offre l’occasione di visitare la struttura, e conoscere da vicino i cani in cerca di una casa, che sono stati trovati sul territorio di Bra e negli altri 21 comuni convenzionati.

Operatori e volontari invitano gli amanti degli animali al fine di trascorre una giornata in loro compagnia: dal più piccolo al più coraggioso, dal più grande al più tranquillo sono i partecipanti che alle 14.00 potranno cimentarsi in un percorso insieme ai proprietari per divertirsi insieme. Per tutti i partecipanti cioccolata calda e ai primi tre classificati... un piccolo dono.

"Ma non è tutto – dicono i volontari –, ci sarà un punto ristoro e la nostra bancarella interamente realizzata dai volontari del Rifugio. Infine, la giornata si concluderà con l’albero di Natale che verrà acceso come augurio di trovare una famiglia a tutti gli ospiti del Rifugio e per ringraziare tutti quelli che giornalmente ci aiutano in tutti i modi".