Calcio femminile: Freedom FC Women alla terza sconfitta consecutiva, il Chievo vince 3-0

Terza sconfitta consecutiva in campionato per la Freedom FC Women che esce a mani vuote dallo Stadio “Olivieri” di Verona: nella decima giornata di Serie B, le biancoblu cedono 3-0 contro il Chievo, non riuscendo ad uscire da un periodo (compresso interamente nelle ultime due settimane), non semplice.

Per non perdere contatto con i vertici della classifica, Martin e compagne dovranno ricompattarsi e ritrovare quei meccanismi, quella qualità nel gioco e, soprattutto, quell'entusiasmo che avevano permesso alle cuneesi di inanellare una serie di importanti risultati in avvio di stagione.

Sotto questo punto di vista, potranno ricoprire una notevole importanza i rientri di giocatrici infortunate come Zanni, Coda, Poli e Falloni.

La cronaca

A Verona, primo tempo molto equilibrato con pochi guizzi sotto porta, durante il quale il Chievo è già costretto ad operare due cambi per gli infortuni di Begal e Ketis, sostituite da Fernandez e Montemezzo. La prima potenziale opportunità per per le ospiti: colpo di testa di Diaz Ferrer al minuto 11, blocca Capecchi; al quarto d'ora rispondono le gialloblu: cross di Landa, Cavallini ci arriva in area piccola mandando alto. Superata la mezz'ora, la Freedom perde palla in uscita, Landa calcia dal limite con sfera a lato. A ridosso dell'intervallo, la svolta: conclusione d Perini dal limite, intercettata da Stankova girandosi di schiena, secondo l'arbitro con un tocco decisivo di braccio. Rigore, trasformato da Landa, al minuto 43 è 1-0. La ripresa si apre con due tentativi di marca cuneese, ma Diaz in mischia e Cucinello di testa, dopo uno schema su punizione, non trovano la porta.

Il Chievo, con concretezza, trova il raddoppio: cross basso di Pizzolato da sinistra, Korenciova non trattiene, Picchi ne approfitta ed insacca da pochi passi. Nonostante i cambi operati da mister Ardito, la Freedom non riesce ad imbastire una vera e propria reazione ed al 69' subisce il tris: Pasquali viene murata al momento di concludere da buona posizione, il Chievo parte in contropiede e punisce con il tiro sotto l'incrocio di Landa. Nel finale, a match già deciso, Korenciova evita il poker, così come Capecchi, dall'altra parte, dice di no a Tudisco con un grande intervento. Termina 3-0, le biancoblu ancora ferme a quota 18 e che saranno chiamate ad una riscossa domenica 24 novembre, quando al “Paschiero” di Cuneo arriverà la forte Ternana.

H&D CHIEVO WOMEN- FREEDOM 3-0

Reti: 43' pt e 25' st Landa (C); 14' st Picchi (C)

CHIEVO (4-3-3): Capecchi; Perin (27' st Micciarelli); Tonelli; Veritti; Pizzolato; Ketis (27' pt Montemezzo); Marengoni; Begal (10' pt Fernandez); Cavallin (27' st Merli 27′); Landa; Picchi. A disposizione: Gattuso; Romano; Saggion; Filippo; Buttè. All. Ulderici.

FREEDOM FC WOMEN (4-3-1-2): Korenciova, Cuciniello, Maffei, Stankova, Borello; Martin (29' st Battaglioli), Devoto, Imprezzabile (13' st Mastrantonio); Tamborini (29' st Tudisco), Pasquali (29' st Micheli), Diaz Ferrer (13' st Dicataldo). A disposizione: Nucera, Falloni, Giuliano, Aime. All. Ardito.

Arbitro: Riccardo Borghi di Modena.

Assistenti: Roberto Pozzi di Varese; Federico Corbelli di Rimini.

Ammonite: Veritti, Picchi e Marengoni (C), Devoto (F)