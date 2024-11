Bra, il Comune cerca associazioni di volontariato per il supporto in azioni di protezione civile

E’ stato pubblicato sull’albo pretorio on line del comune un avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato del territorio finalizzate alla collaborazione nelle attività di protezione civile sul territorio braidese.

Le associazioni con cui verrà stipulata la convenzione potranno essere chiamate a intervenire sotto il coordinamento del Servizio comunale di Protezione Civile nelle attività di supporto alla popolazione nell’ambito di situazioni di emergenza, nel supporto alle autorità preposte allo svolgimento di servizi di Polizia Locale (unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio) e in occasione di manifestazioni pubbliche (cosiddetti Grandi eventi).

Un’unica associazione tra quelle selezionate sarà inoltre chiamata a garantire anche il proprio supporto al servizio di reperibilità - pronto intervento del personale tecnico della Ripartizione Lavori Pubblici del Comune.

Le associazioni interessate dovranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo pubblicato sull’albo pretorio e inviandola unitamente agli altri documenti richiesti via PEC all’indirizzo comunebra@postecert.it entro le 12 del 3 dicembre 2024.

Potranno essere ammesse alla stipula delle convenzioni solamente le organizzazioni con sede legale nel territorio comunale o comunque in territori in stretta prossimità, in modo da poter garantire la tempestività d’intervento in caso di emergenza, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, iscritte nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, prive di pendenze di carattere amministrativo con il comune di Bra e dotate di risorse umane e strumentali adeguati, al fine di poter garantire gli interventi in situazioni di emergenza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Protezione Civile chiamando lo 0172.439111 o scrivendo a prociv@comune.bra.cn.it.